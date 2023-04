Un posto al sole anticipazioni: Roberto vicino alla verità, Lara adesso è in guai seri

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla prossima settimana ci fanno sapere che per Roberto e Lara potrebbe arrivare la resa dei conti.

Nello specifico il Ferri sembra vicino alla verità e questo potrebbe distruggere per sempre la Martinelli, che da mesi non fa altro che dire bugie e ingannare l’ex compagno e la sua attuale moglie.

Anticipazioni Un posto al sole: Roberto ancora ingannato da Lara

L’appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Rai 3, rivelano che Marina si renderà conto di essere insofferente alla presenza di Lara nella sua vita e in quella del marito.

Ferri, però, continuerà a ribadire di non voler fare lo stesso errore che aveva fatto già in passato con gli altri figli, risultando un padre assente e incurante dei loro bisogno. Per questo motivo resta accanto alla Martinelli per il piccolo Tommaso, ignaro del fatto che non si tratta del suo vero figlio.

Lara potrebbe finire nei guai con Roberto

Purtroppo, a differenza di Roberto colei che non crede affatto a Lara è la Giordano. marina nonostante la rivale le sta prvoando tutte a convincerla che è sincera non crede affatto ad una parola. Nello stesso tempo, però, anche il Ferri potrebbe rendersi conto che la sua ex lo stia prendendo in giro, anche perchè i suoi comportamenti sono molto calcolati.

A questo punto non si esclude che, nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole, la verità possa venire finalmente a galla. Il sospetto è che Roberto possa iniziare a rendersi conto che ci sono delle cose che non vanno in questa situazione e finire così per smascherare la Martinelli una volta per tutte. Quel che resta da capire però è come reagirà l’imprenditore…