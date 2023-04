Uomini e donne, celebre coppia sparita nel nulla: non si hanno notizie da mesi, cosa è successo

E’ stata una delle coppie più amate di Uomini e donne e una delle storie più belle e vere del programma. Stiamo parlando di Isabella Ricci e del suo amato Fabio Mantovani.

Lui ex pilota civile in pensione le invece ex modella. Usciti dal programma hanno vissuto subito la loro relazione a pieno decidendo di convolare a nozze nel giro di poche settimane. Un colpo di fulmine possiamo dire che ha appassionato milioni di telespettatori che seguono il programma da anni. Sempre attivi sui social, condividendo con i propri fan i loro spostamenti ma anche le loro giornate da tempo sono spariti… Gli ultimi scatti li vedono assieme in crociera a Dubai qualche mese fa, e poi il nulla.

Uomini e donne: ex coppia del parterre sparita dai radar da mesi

L’ultimo scatto che ritrae Isabella e Fabio risale a Gennaio 2023. Infatti, un’assenza molto lunga che sta facendo preoccupare e non poco i propri seguaci. Cosa è successo alla coppia? Perchè è sparita improvvisamente? Infatti, la Ricci era particolarmente attiva sui suoi account e un silenzio così lungo non si era ami visto.

Molti credono addirittura che i due si siano lasciati e per adesso vogliono prendere un pò di tempo per comunicarlo. Al momento, però, tutto tace e ad oggi non possiamo dare nessuna certezza su quello che realmente sta accadendo.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, da Ued alle nozze

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati il 28 maggio del 2022. L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne e il suo cavaliere, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi, si sono giurati amore eterno a Pescantina, in provincia di Verona, lo scorso anno.

La loro favola d’amore è iniziata nell’ottobre del 2021: Isabella è scesa nel parterre delle dame di Uomini e Donne per trovare un uomo con cui poter avere una relazione stabile al di fuori del programma. Dalla scalinate è sceso Fabio per corteggiarla. Dopo qualche uscita insieme, in un percorso di conoscenza che ha fatto sognare fin dall’inizio il pubblico, i due hanno deciso di abbandonare il programma insieme, forti del loro amore.