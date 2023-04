Uomini e donne, ex dama fa tremare il programma: “Sgancerò una bomba”

In questi giorni nel salotto di Uomini e donne è accaduto di tutto. Nicole è stata accusata di essersi messa d’accordo con il suo corteggiatore Andrea. Armando invece è stato accostato un ipotetico manager.

Insomma, ancora una volta il programma di Maria de Filippi è finito sotto accusa… Ora a parlare di alcuni fatti è un ex protagonista del parterre. Stiamo parlando di Pamela Barretta che almeno su Incarnato pare abbia con se delle prove che potrebbero schiaccianti

Uomini e donne: Armando Incarnato mente?

Armando Incarnato in questi giorni è stato nell’occhio del ciclone perché accusato di avere un manager e di aver fatto il provino per partecipare al Grande Fratello Vip. L’uomo ha lasciato lo studio infuriato, ma poi è rientrato e ha chiarito la sua posizione, con tanto di confronto a centro studio con Gianni Sperti e Maria De Filippi. “Non consento a nessuno di infangare, sporcare o minare il mio cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei” .

Ma come stanno realmente le cose? Chi ha ragione? Nel giro di poche ore il cavaliere napoletano è stato presa di mira anche da due ex dame del parterre che sembrano abbiano delle prove per smascherarlo e confermare che sue dichiarazioni sono false. Una è Pamela Barretta, l’altra invece è Veronica Ursida.

Pamela Barretta pronta a sganciare la bomba: ho le prove

La Barretta ha svelato che Incarnato sarebbe molto interessato alla propria popolarità, tanto da programmare alcune azioni per attirare l’attenzione sui social media. In particolare ha raccontato di avere ancora delle chat che lo inchiodano.

Incarnato le avrebbe confessato di aver fatto acconciature strane solo per essere al centro dell’attenzione e di far parlare di sé. Insomma, sembra che tutte le azioni di Incarnato siano state studiate a tavolino per ottenere il massimo successo.