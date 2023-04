Cristina Scuccia prende una drastica decisione sull’Isola dei Famosi, c’entra il costume: cosa non farà

Cristina Scuccia è tra le future concorrenti dell’Isola dei Famosi più discusse di questa edizione. La ragazza ha deciso di liberarsi dell’abito monacale per tornare ad essere una persona come tutte le altre.

Nel corso del suo processo di transizione, però, ha preso delle decisioni piuttosto drastiche, come quella di partecipare addirittura ad un reality show così forte e provante come l’Isola. Ebbene, malgrado abbia scelto di non seguire più la via del Signore, la giovane si è imposta delle regole comportamentali, che adopererà anche in Honduras. Vediamo di che cosa si tratta e cosa non farà.

La decisione di Cristina Succia sui bikini all’Isola dei Famosi

Prima di iniziare ufficialmente l’Isola dei Famosi, reality show che aprirà i battenti lunedì 17 aprile, Cristina Scuccia ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Su tale testata, la donna ha svelato alcune regole comportamentali che si è imposta di seguire durante la sua esperienza in Honduras. Da quando è trapelata la notizia circa la sua partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi, in molti si sono chiesti che decisione avrebbe preso la protagonista in merito al bikini.

Cristina indosserà il costume come tutti gli altri, mettendo in mostra le sue grazie, oppure no? Ebbene, a quanto pare, la giovane ha optato per questa seconda strada. Nello specifico, infatti, ha rivelato di non avere affatto intenzione di mettere il bikini, ma semplicemente perché non si sente ancora pronta a tutto questo. Anche se ha abbandonato il velo, infatti, si sente ancora pregna di tutti i valori che le sono stati inculcati sin da quando era una bambina.

L’ex suora ha uno sfogo prima di partire per l’Honduras

Inoltre, sempre in merito ai costumi da bagno che non indosserà all’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha anche ammesso che ha preso questa decisione per non urtare la sensibilità. Passare dall’abito monacale al costume da bagno in tv, infatti, è sembrato davvero troppo per lei. Pertanto, non resterà che attendere per vedere in che modo deciderà di coprirsi sulle spiagge honduregne per sentirsi a suo agio.

Nel corso dell’intervista, poi, Cristina ha anche svelato che il percorso di passaggio è stato molto difficile per lei. In molti, infatti, l’hanno presa di mira e l’hanno attaccata per la sua decisione senza conoscere appieno quali fossero le ragioni che l’hanno spinta ad agire in questo modo. Insomma, l’Isola dei Famosi potrebbe rappresentare per l’ex suora una grande occasione di rivalsa.