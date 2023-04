Uomini e Donne registrazione del 15 aprile: Cristian torna? Paola sotto accusa

Sabato 15 aprile è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è cominciato dal trono over e, principalmente, da Paola. La donna, nel corso della scorsa registrazione, ha ricevuto la visita di un cavaliere.

Quest’oggi, però, ha preso una decisione piuttosto drastica. Per Gemma Galgani ci sono state delle novità. In merito al trono classico, poi, si è parlato solo di Nicole. La ragazza è uscita con due corteggiatori ed è stata al centro di nuove polemiche. Vediamo cosa è accaduto e se Cristian è tornato oppure no.

Spoiler registrazione 15 aprile: bufera contro Paola

La registrazione del 15 aprile di Uomini e Donne è stata abbastanza movimentata. Paola si è accomodata al centro dello studio per raccontare come stiano andando le cose con il nuovo corteggiatore venuto per lei. I due sono usciti, ma alla fine la dama ha preso la decisione di interrompere la loro conoscenza. Questa sua scelta ha fatto infuriare gran parte dei presenti, i quali si sono scagliati contro di lei.

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha chiesto a Gemma Galgani di intervenire. La dama sta conoscendo un nuovo spasimante di nome Elio. I due hanno avuto modo di scambiarsi i numeri di telefono e di iniziare una conoscenza. Per il momento, però, sembra ancora troppo presto poter dire che tra loro sia nato qualcosa di interessante. Per tale ragione, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.

Roberta di nuovo contro Nicole a Uomini e Donne, cosa ha fatto Cristian

Grande sgomento al trono di Nicole. Dopo tutto quello che è successo durante le scorse puntate di Uomini e Donne, infatti, nella registrazione del 15 aprile si è parlato molto di lei. La cosa di cui molti sono curiosi è sapere se Cristian, alla fine, sia ritornato. Il cavaliere ha lasciato lo studio dopo quanto accaduto tra la tronista e Andrea. Ebbene, nelle riprese di quest’oggi, il ragazzo non è ritornato.

Nicole è uscita sia con Andrea sia con Carlo. Con il primo è andato tutto bene, ma non c0è stato alcun bacio. Con il secondo, invece, c’è stato un bacio molto passionale. Al termine della messa in onda delle esterne, poi, è intervenuta Roberta Di Padua, la quale ha accusato la tronista di essere davvero spenta e di stare lì solo per baciare i suoi corteggiatori. L’esterna con Carlo, infatti, è stata gradevole solamente perché è stato lui a rendere il dibattito un po’ più interessante. Di Luca non si è parlato. Ricordiamo che Uomini e Donne sarà registrato anche domani pomeriggio, pertanto, del tronista si parlerà in tale sede.