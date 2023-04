Kombat Tour tappa di Albenga: il 23 aprile centinaia di atleti in gioco

Albenga si prepara ad ospitare la nuova tappa del Kombat Tour, una delle competizioni più

spettacolari di kickboxing che prevede la partecipazione di numerosissimi club. L’evento,

che si terrà il 23 Aprile 2023 presso il Pala Marco, Via Romagnoli, Albenga, è organizzato

con il patrocinio del Comune di Albenga.

La palestra Dynamic Gym, con la sua istruttrice Sabrina Bernardi, sarà l’organizzatrice di

questa tappa ligure del Kombat Tour. Sabrina Bernardi, da anni allena giovani e meno

giovani talenti, è una figura di spicco nella scena sportiva della kickboxing in Liguria. La sua

squadra ha già partecipato ad altre tappe del Kombat Tour, portando a casa ottimi risultati,

ma soprattutto ispirando i giovani talenti a dare il massimo. Sabrina è affiancata da

Luciano Infantino, suo valido insegnante, che collabora con lei nella preparazione dei ragazzi.

Sabrina Bernardi, oltre ad allenare i ragazzi e farli partecipare a numerose gare in Liguria e

fuori regione, è anche arbitro ufficiale ed è la responsabile settore bimbi della federazione

MSP Italia, di cui è la presidente la Sig.ra Silvia Beradi. Grazie alla sua esperienza e alle sue

competenze, Sabrina è in grado di gestire con grande professionalità e attenzione gli

aspetti organizzativi e tecnici dell’evento.

Nella tappa Ingauna del 23 aprile prossimo, si potranno assistere a numerosi incontri di

kickboxing. Le numerose squadre partecipanti provengono da tutta la Liguria, da

Ventimiglia a La Spezia, e ci saranno anche squadre provenienti da fuori regione. Sarà

un’occasione unica per ammirare il talento e la passione di giovani atleti che si sfideranno

sul ring, mettendo in mostra la loro abilità e la loro determinazione.

L’evento, inoltre, rappresenta un’importante occasione di aggregazione e di promozione

della kickboxing, uno sport che negli ultimi anni ha registrato un notevole aumento di

interesse e di partecipazione. Grazie alla collaborazione tra la palestra Dynamic Gym e il

Comune di Albenga, la tappa Ingauna del Kombat Tour rappresenta un appuntamento

imperdibile per gli appassionati di questo sport e per tutti coloro che desiderano

trascorrere una giornata all’insegna dello spettacolo e della sana competizione.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid in vigore e saranno

adottati tutti i protocolli necessari per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli

spettatori. L’accesso al pubblico sarà limitato e verranno adottate tutte le misure di

distanziamento sociale e di igiene previste dalle autorità sanitarie.

Non mancate quindi l’appuntamento con la tappa Ingauna del Kombat Tour, un’occasione

imperdibile per ammirare i talenti della kickboxing ligure e nazionale, e per trascorrere una

giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Per ulteriori informazioni e/o interviste contattare:

Sabrina Bernardi, [email protected] Tel: 331.9768018