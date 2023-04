Amici serale, polemiche per l’uscita di Federica: scatta la protesta sui social.

La puntata di Amici in onda sabato 15 aprile ha visto uscire dopo il ballottaggio Federica. Un’eliminazione che non è piaciuta affatto al pubblico, tanto da far scattare subito la protesta contro il programma.

C’è da dire, inoltre, che questa è la seconda settimana che si sa in largo anticipo ch lascia la scuola, senza aspettare la puntata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Amici 2023: scatta la protesta sui social dopo l’uscita di Federica

Sui social è scoppiata l’ennesima protesta dopo il verdetto finale ad Amici. Secondo molti telespettatori che seguono le vicende del talent, la giovane allieva di Arisa non avrebbe meritato di uscire a questo punto del programma, considerando che mancano ancora varie puntate alla finale. In particolare, gli utenti di Twitter sostengono che Federica fosse un elemento più valido dell’altro cantante con cui si è sfidata, ovvero Cricca.

C’è da dire anche che quest’anno le eliminazioni hanno creato molte polemiche all’interno della scuola. La piega presa dal programma sembra non star piacendo affatto al pubblico, che continua a protestare contro le scelte prese dai giudici e dal regolamento. Infatti, a scagliarsi pesantemente contro il talent anche Andreas Muller, che proprio nella giornata di ieri ha lanciato pesanti frecciate.

Tornando alle uscite dei ragazzi, le uscite più contestate sono sicuramente quelle dei ballerini di hip-hop Alessio e Samu. A detta di molti, entrambi i ragazzi erano più meritevoli di molti ragazzi rimasti all’interno della trasmissione. Lo stesso discorso si è poi ripetuto per Federica, la quale, sin dal pomeridiano, è sempre stata molto apprezzata dal pubblico.

Cricca in crisi, Maria cerca di aiutarlo

Dopo aver affrontato le tre manche, alla fine della puntata sono stati tre gli allievi a dover affrontare il ballottaggio: Federica, Ramon e Cricca. Tutti e tre hanno dovuto esibirsi prima di scoprire il verdetto dei giudici. Prima dell’inizio della performance di Cricca, Maria De Filippi ha subito notato un certo malessere da parte del cantante. Ovviamente, Maria ha subito cercato di consolare Cricca, che, a quanto pare, ha avuto una settimana piena di dubbi e incertezze.