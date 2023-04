Uomini e donne anticipazioni, registrazione 15 aprile 2023: studio in rivolta contro la dama, Roberta affonda Nicole

Sabato 15 aprile 2023 si è registrato una nuova puntata di Uomini e Donne. Come di consueto, a rivelare ciò che è accaduto nello studio orchestrato da Maria De Filippi, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni attraverso delle Stories Instagram. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Uomini e donne registrazione 15 aprile: Paola nel mirino di Gianni e Armando

Nel corso della puntata Paola ha chiuso la sua frequentazione con il cavaliere da poco arrivato per lei. Gianni Sperti in questo caso non ha perso occasione per criticare la dama per l’atteggiamento avuto ed il pubblico si è schierato dalla parte dell’opinionista.

Paola, inoltre, si è alzata e si è scagliata anche contro Armando. Insomma, sono iniziati a volare paroloni. Gemma Galgani è uscita con un nuovo cavaliere che si chiama Elio. Quest’ultimo uscirà anche con Paola in serata.

Anticipazioni Trono classico: E’ scontro di fuoco tra Nicole e Roberta

A tenere banco ancora una volta anche in questa registrazione Nicole e Roberta. La tronista si è resa protagonista di un nuovo scontro di fuoco con la dama di Cassino. La bionda ha fatto due esterne con due corteggiatori. In una ha trascorso del tempo con Andrea, ma non è scattato il bacio che invece è scoccato con Carlo.

Roberta è di nuovo piombata su Nicole ed ha sostenuto che l’esterna che ha fatto con Carlo ha avuto senso soltanto per i contenuti che ha saputo divulgare il corteggiatore. Quindi ha aggiunto con sarcasmo che Nicole sta sul Trono di Uomini e Donne solo con l’intento di baciare. Insomma, per la Santinelli sono arrivate ancora frecciate.

La tronista in studio poi ha manifestato il desiderio di ballare con Andrea, beccandosi un no. Ecco allora che si è fatto avanti Carlo, il quale, nonostante non fosse stato scelto dalla ragazza per ballare e visto il rifiuto dell’altro spasimante, ha domandato di poter danzare. Nicole ha accettato e dunque via al ballo insieme. Assente invece Cristian. Il ragazzo non è sceso e tanto meno Nicole è andato a riprenderlo.