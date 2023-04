Un posto al sole anticipazioni 17 aprile 2023: Lara ha la meglio su Marina

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata del 17 aprile ci fanno sapere che Lara avrà almeno per il momento la meglio su tutti. La Martinelli è riuscita ad allontanare Marina e Roberto, visto che la Giordano passa molto tempo con l’amico Arnaud.

Franco è più in difficoltà per via del suo lavoro, che potrebbe perdere da un momento all’altro. Invece Diego e Nunzio sono pronti a rilanciare il Caffè Vulcano e vincere ogni paura, comprese quelle di Silvia. Infine, tra Alberto e Clara sembra ormai davvero difficile da recuperare il loro rapporto.

Un posto al sole anticipazioni 17 aprile: Lara ha la meglio su Marina

Nel corso di questa settimana le trame di Un posto al sole si concentreranno molto su Lara. La Martinelli visto che Marina si sta allontanando molto da Roberto, ha avuto la meglio sul Ferri. I due sembrano molto in sintonia e questo è un punto a suo favore. La bionda è pronta a tutto per riconquistarlo e sembra che il suo piano almeno fino adesso sta funzionando perfettamente.

Franco invece è sempre più in difficoltà a causa del suo lavoro, che potrebbe perdere da un momento all’altro. L’uomo è in seria discussione anche con se stesso dato che la moglie ha ricevuto una grande proposta.

Anticipazioni: Diego e Nunzio rilanciano il Vulcano

Intanto, Diego e Nunzio sono al settimo cielo per essere entrati in società è con Silvia. I ragazzi vogliono cambiare alcune cose dentro al locale e grazie alla loro grinta riusciranno a fare grandi cose.

I due devono rilanciare il Caffè Vulcano e vincere tutti i timori, sia i loro che quelli di Silvia, preoccupata per i nuovi investimenti. Nello stesso tempo però devono riguardarsi da Alberto che purtroppo non sta li a guardare