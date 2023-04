Crisi Luca Salatino e Soraia Allam: svelati i presunti motivi, c’entrano lavoro e soldi

Anche se i diretti interessati non sono ancora intervenuti sulla faccenda, sembra sempre più confermata indirettamente la voce secondo cui Luca Salatino e Soraia Allam sarebbero in un momento di forte crisi. Da settimane si sta parlando del fatto che tra loro le cose non vadano più bene da un po’.

I due ragazzi, però, si sono trincerati dietro un rigido silenzio. Dopotutto, loro stessi avevano dichiarato in precedenza che non avrebbero voluto rendere pubbliche le loro faccende private, quindi figuriamoci in una situazione così delicata. In queste ore, però, sono emerse delle indiscrezioni in merito alle cause della loro possibile rottura.

I presunti motivi della crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam

Perché Luca Salatino e Soraia Allam sono in crisi? In attesa che siano i due ragazzi a parlare in maniera un po’ più esplicita della faccenda, sul web stanno trapelando sempre più indiscrezioni. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha dichiarato di essere a conoscenza di quelli che sarebbero i motivi celati dietro il loro allontanamento. Nello specifico, sembrerebbe che al centro di tutto ci siano cause legate alla sfera professionale.

Nello specifico, pare che a Luca sia sfumato un grosso affare in cui era in ballo. Si tratta di un progetto inerente il suo mondo, ovvero, quello della ristorazione. Questa cosa, dunque, avrebbe causato dei forti malumori, che avrebbero spinto Soraia a mostrarsi sempre più insofferente nei riguardi del suoi fidanzato. Poco alla volta, dunque, le tensioni si sarebbero trasformate in qualcosa di molto più forte.

Il comportamento di lei indigna il web

Per adesso, però, né Luca Salatino e neppure Soraia Allam sono intervenuti per fare un po’ di chiarezza sulla faccenda. Sul web, però, in molti non possono fare a meno di commentare le indiscrezioni trapelate. In particolar modo, infatti, diverse persone stanno dicendo che, dopo tutto quello che ha fatto Luca mentre era al GF Vip e le copiose lacrime spese per Soraia, è davvero un peccato che le cose siano andate in questa direzione.

Inoltre, la cosa che sta innervosendo ancora di più gli utenti del web è il comportamento di Soraia. Quest’ultima non sta facendo altro che pubblicare Instagram Stories in cui appare felice e sorridente come se nulla fosse. Se queste voci dovessero essere confermate, dunque, il suo atteggiamento potrebbe essere davvero piuttosto inopportuno. Non resta che attendere per saperne di più.