Isola dei famosi 2023, clamoroso spoiler involontario di Ilary Blasi: cosa è successo a Verissimo

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha ricevuto nel suo salotto la sua cara amica. Ilary Blasi infatti è arrivata nello studio non per parlare del suo matrimonio naufragato con Totti ma bensì per anticipare qualche piccolo dettaglio sulla prossima edizione de l’isola dei famosi.

Il reality partirà sulla rete ammiraglia stasera, lunedì 17 aprile. A quanto pare come non è passato inosservato la show girl si è lasciata sfuggire uno spoiler clamoroso su un concorrente.

Concorrenti Isola dei famosi: lo spoiler involontario di Ilary

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo andata in onda domenica 16 aprile, Ilary Blasi chiacchierando con Silvia Toffanin della nuova Isola dei famosi in partenza oggi, lunedì 17 aprile, ha spoilerato in maniera involontaria uno dei concorrenti che era sparito dai radar. Di chi si tratta? Beh di Gian Maria Sainato presente, così come è stato mandato in onda a Verissimo, nel backstage del servizio fotografico dell’Isola dei Famosi. Tra i nomi degli attuali naufraghi, infatti, il suo era sparito.

Tuttavia, come precisa anche Davide Maggio che il futuro concorrente dopo aver debuttato nel 2012 come modello ha continuato la sua carriera sui social, come influencer. Ad oggi conta più 500.000 follower, ha partecipato alla prima stagione di Riccanza, con Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Insomma, dopo anni di assenza è pronto a tornare sul piccolo schermo.

Tutto pronto per questa edizione dell’isola

Stasera su Canale 5 torna con grande attesa, la nuovissima edizione de l’isola dei famosi. Ilary Blasi assieme a Vladmir Luxuria e Enrico Papi sono al settimo cielo, per commentare insieme le vicende che interesseranno i naufraghi.

Dopo tante indiscrezioni, smentita la non partenza di Alvin. Come sempre, anche quest’anno, Alvin sarà in Honduras per incoraggiare e dirigere le sfide tra i concorrenti. Insomma, per adesso non ci resta altro che attendere…