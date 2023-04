Oriana Marzoli “molestata” in un locale? Ecco cosa è successo, web indignato (FOTO)

Una volta terminata la loro esperienza nella casa del GF Vip, molti dei protagonisti si stanno cimentando in serate e ospitate in alcuni locali. Tra di loro, una delle persone più impegnate in questo periodo è la seconda classificata. Oriana Marzoli, però, in queste ore è stata protagonista, suo malgrado, di una scena piuttosto impietosa, in quanto pare sia stata “molestata”.

A diffondere questa notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha condiviso tra le sue Instagram Stories anche il video incriminato. Vediamo nel dettaglio che cosa sembrerebbe essere successo.

Ecco come e quando Oriana Marzoli sarebbe stata “molestata”

Oriana Marzoli pare sia stata “molestata” mentre era ospite in un locale. La giovane ha dichiarato in più occasioni di essere davvero molto impegnata da quando è uscita dalla casa del GF Vip. La sua vita è diventata particolarmente frenetica e questo le sta generando anche un cumulo di stress fisico non indifferente. Ad ogni modo, a generare molto clamore in queste ore è il fatto che Oriana sembrerebbe essere stata vittima di un comportamento piuttosto irriverente.

Mentre si trovava ospite all’interno di un locale, infatti, alcuni ragazzi sembrerebbero averle toccato il fondoschiena. Lei presa dall’euforia del momento, dalla musica alta e dal suo pubblico che l’acclamava non sembrerebbe essersi resa conto di nulla. Nella clip diffusa da Deianira Marzano, infatti, si vede che Oriana non ha nessun tipo di reazione dinanzi quanto accaduto.

La reazione del web e di Oriana

Ad ogni modo, gli utenti del web si sono detti davvero indignati per quanto sembra sia accaduto ad Oriana Marzoli in questi giorni. per il momento, però, la diretta interessata non è intervenuta per commentare l’accaduto. Tra le sue IG Stories, infatti, l’ex gieffina sta pubblicando solo contenuti inerenti il modo in cui sta trascorrendo le sue giornate, anche in compagnia di Daniele Dal Moro.

Le cose tra i due stanno andando davvero a gonfie vele. Daniele e Oriana, infatti, hanno dato il via ad una storia d’amore a cui, molto probabilmente, in pochi credevano. Contrariamente ad ogni tipo di previsione, invece, i due stanno dando dimostrazione a tutti di come sia stato vero e onesto il loro sentimento. Non resta che attendere, dunque, per vedere se i due si sentiranno anche di compiere qualche passo importante che gioverà alla loro relazione.