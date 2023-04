Il Paradiso delle signore anticipazioni 19 aprile: Matilde indaga, Ludovica e Marcello vicini

Le anticipazioni della puntata del 19 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Matilde deciderà di continuare le sue indagini finalizzate a scoprire quanto sia accaduto la terribile notte dell’incendio. Intanto, Maria le chiederà un aiuto.

Per quanto riguarda Ludovica e Marcello, invece, quest’ultimo sarà sempre più provato per quanto ha scoperto di Adelaide. Per tale ragione, il ragazzo si lascerà consolare da Ludovica. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Marco e Gemma verso un’intesa al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 19 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Irene inventerà una scusa per non andare a casa di Alfredo a conoscere la sua famiglia. Nel momento in cui il ragazzo scoprirà quello che ha fatto la Cipriani, rimarrà profondamente deluso da lei. A tal proposito, infatti, prenderà la decisione di andare a parlare con Vito e sfogarsi con lui. Intanto, tra Marco e Gemma continuerà ad esserci un rapporto di amicizia.

Il ragazzo continuerà a comportarsi come se nulla fosse e tratterà la ragazza come se fosse davvero una sua amica. Nel frattempo, il giovane sarà anche piuttosto deciso a dimenticare, una volta per tutte, Stefania. Riuscirà nel suo intento? E, soprattutto, che ruolo avrà Gemma in tutto questo? La ragazza starà per sposare Roberto, ma il suo animo, in questo periodo, è particolarmente tormentato.

Anticipazioni 19 aprile: Marcello e Matilde in vena di indagini

Su di un altro versante, poi, nel corso della puntata del 19 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Ludovica e Marcello saranno sempre più vicini e complici. Barbieri proprio non riesce a darsi pace a causa di quello che gli ha fatto Adelaide. Da quando la contessa è partita, infatti, il giovane sarà molto tormentato. La Brancia, dal canto suo, si offrirà di aiutarlo a tirarsi su il morale. Questo, inevitabilmente, spingerà i due ad avvicinarsi sempre di più.

Intanto, al grande magazzino ci sarà aria di cambiamenti. Vittorio farà una proposta molto importante a Maria. La giovane si troverà a cimentarsi in un lavoro piuttosto difficile. Per tale motivo, la ragazza penserà subito di rivolgersi a Matilde per avere un consiglio e una mano da lei. Quest’ultima, dal canto suo, sarà sempre più decisa ad indagare in merito a quanto accaduto la notte dell’incendio. A tal riguardo, anche Vittorio si schiererà dalla sua parte e si dirà disposto ad aiutarla nelle ricerche.