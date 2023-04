Oroscopo 18 aprile 2023: Cancro indecisi, Capricorno un po’ affaticati

Secondo l’oroscopo del 18 aprile, i nati sotto il segno dell’Ariete dovrebbero mettere da parte l’orgoglio. I Bilancia, invece, vivranno degli interessanti colpi di scena quest’oggi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo ci sono delle cose da mettere a posto. Non siate troppo severi con voi stessi e imparate a mettere da parte l’orgoglio quando necessario. In amore non vince sempre chi fugge.

Toro. Siete in attesa di un cambiamento importante? Allora è il caso di darsi da fare per cercare di emergere. Non siate troppo polemici e intransigenti. Nella vita è necessario adattarsi alle circostanze.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del giorno 19 aprile, i nati sotto questo segno sono molto impegnati. Questo è il tempo di fare poche chiacchiere e di passare di più ai fatti, impegnatevi di più.

Cancro. Se siete in procinto di prendere delle decisioni piuttosto importanti potreste mostrarvi un po’ titubanti. In ambito sentimentale ci sono delle svolte, dovete essere pronti ad affrontare le vostre responsabilità.

Leone. Giornata molto impegnativa dal punto di vista professionale. Ci sono delle decisioni da prendere e dei nodi devono necessariamente venire al pettine. Non siate troppo polemici.

Vergine. In amore è importante allargare i vostri orizzonti. Se non siete sicuri dei traguardi che avete raggiunto, forse è il caso di darsi da fare per cambiare il corso degli eventi. Siate più risoluti.

Previsioni 18 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata si prospetta ricca di colpi di scena. Una persona dal vostro passato potrebbe scombussolare un po’ la situazione. Cercate di tenere gli occhi ben aperti.

Scorpione. Ci sono momenti in cui è necessario prendere in mano la situazione e dimostrare a tutti quanto valete. Soprattutto nel lavoro è tempo di essere determinati e decisi.

Sagittario. L’Oroscopo del 18 aprile vi vede un po’ malinconici. In questo periodo vi sentite particolarmente provati, forse a causa della mancanza di una persona cara. Sfogatevi con le persone accanto a voi.

Capricorno. C’è un po’ di stanchezza di troppo. Per tale ragione, potreste comportarvi in maniera un po’ troppo irritabile con le persone che vi circondano. Attenti che la loro pazienza non è infinita.

Acquario. Le stelle vi invitano a tenere gli occhi ben aperti. Non siate troppo fiduciosi nel prossimo. Fidarsi è bene, ma non fidarsi potrebbe essere di gran lunga meglio in certe circostanze.

Pesci. Nel lavoro avete bisogno di una piccola spinta per emergere e per dimostrare le vostre capacità. Ebbene, questo slancio dovrete ritrovarlo in voi stessi, quindi, credete di più nelle vostre capacità.