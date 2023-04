Amici, famosa ex allieva sbarca su OnlyFans: ecci di chi si tratta e perchè questa scelta

Poche ore fa una famosissima ex allieva di Amici ha fatto sapere che si è iscritta sul noto portale a luci rosse.

Si tratta di un ex cantante molto seguita che ha preso parte al talent qualche anno fa e arrivando nella fase finale al terzo posto. Stiamo parlando di Federica Carta, la giovane romane dalle origini sarde. Andiamo a vedere insieme le ultime novità

Federica Carta: il successo grazie ad Amici

Terminata la sua esperienza ad Amici, Federica Carta ha continuato a seguire i suoi sogni ,facendo il lavoro che tanto ama. Insieme a Shade ha inciso il brano Irraggiungibile, una canzone che ha protato un grande successo ad entrambi. Nel 2019 poi ha preso parte a Sanremo dove ha presentato la canzone Senza farlo apposta.

Il 6 marzo 2020 è uscito poi Bullshit il primo singolo del suo quarto album che però non è mai arrivato. Infatti, da allora sono tanti i fans che si chiedono che fine abbia fatto la loro cantante preferita ed ecco che è arrivata la risposta, direttamente dall’artista.

Dal talent di Maria De Filippi alla piattaforma per adulti Onlyfans

Federica Carta ha deciso di sbarcare direttamente su Onlyfans. A comunicarlo lei stessa ai suoi fan e per un motivo ben preciso. Come tutti sanno sul noto portale vengono pubblicati scatti e video a pagamento per un solo pubblico adulto, ma l’ex allieva di Amici ha fatto sapere che il suo obiettivo è ben diverso.

“MOSTRO” fuori ora! 🌖

Il videoclip fuori domani alle 14.00 su YouTube.

Ascoltala qui: https://t.co/4zq2kY5xCE pic.twitter.com/ZAbbn1nD6f — Federica Carta (@FedericaPaper) February 18, 2021

Ha in procinto un’importante progetto per dare contenuti esclusivi su un qualcosa che ha molto a cuore. Non ci saranno contenuti espliciti ha precisato, sottolineando anche che tutto il ricavato sarà devoluto ad un’associazione per una causa che le sta molto a cuore… Di cosa si tratta? Beh per scoprirlo al momento non ci resta altro che attendere