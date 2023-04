Uomini e donne: ecco chi è e cosa fa Paola Ruocco del Trono over: non ci crederete mai

Dopo quello che è accaduto nelle scorse ore nell’ultima puntata di Uomini e donne in tanti si sono chiesti chi è Paola Ruocco. La dama ha preso parte al dating show di Maria De Filippi quest’anno ma spesso è stata al centro di polemiche e critiche.

La più grave e pesante forse proprio quella di oggi, dove sotto alcuni aspetti poteva evitare certamente di esternare alcuni suoi pensieri. Ma chi in realtà la donna? Cosa fa nella vita?

Chi è e cosa fa nella vita Paola Ruocco di Uomini e donne

Paola Ruocco ha 53 anni ed abita ad Aprilia in provincia di Latina ma è nata in Germania e cresciuta tra Roma e l’estero. E’ madre di due figli. Nella vita Paola collabora con una Onlus dedicata ad un noto pittore e con una società che esporta arachidi in Egitto. In una recente intervista, la dama di Uomini e donne ha fatto sapere di aver deciso di partecipare al programma grazie ad un’amica, che l’ha convinta.

Single da tre anni la Ruocco si è fatta convincere e così nella stagione 22/23 di Uomini e donne la vediamo tra le dame presenti in studio. La sua somiglianza con Melania Trump ha fatto si che l’opinionista la soprannominasse proprio Melania. Paola in passato è stata sposata e con il suo ex marito è finita per un tradimento.

La fine del matrimonio e cosa cerca oggi in un uomo

Paola lo ha beccato con un’altra donna nel giorno del suo compleanno. L’ex coppia è genitore di due figli, uno di 29 e l’altro di 24 anni. Il primo pare che nel primo anno di vita sia stato poco bene, essendo nato prematuro.

La dama di Uomini e donne si è detta sin dal primo giorno a mettersi in gioco e a cercare di trovare l’uomo della sua vita. Avendo oggi i figli grandi e maggiorenni, Paola ha ammesso di volersi sentire più libera e di trovare un compagno che possa condividere con lei le sue stesse passioni tra cui viaggiare.