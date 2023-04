Un posto al sole anticipazioni 18 aprile: scintille tra Viola e Damiano, succede ancora!

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni della serie ci fanno sapere che tra Viola e Damiano ci saranno scintille.

La Bruni cercherà di non pesare all’ex e di concentrasi solo con Eugenio. Un incontro con il poliziotto renderà però le cose più difficili. Intanto Rosa, è ancora confusa mentre tra Roberto e Marina, nonostante tutti i loro sforzi, continuerà a crescere la distanza.

Un posto al sole anticipazioni, Viola pensa ancora a Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Viola nonostante abbia deciso di dare una svolta al suo matrimonio e di volerci riprovare con Eugenio, un incontro con Damiano cambierà tutto. La donna inizierà a pensare di nuovo al suo amante pentendosi quasi della scelta fatta.

Le cose degenereranno a causa di un incontro imprevisto tra i due, che potrebbe portarli a cedere ai loro sentimenti e a dover subire pesanti conseguenze. Intanto a pensare a Damiano è anche Rosa. Quest’ultima dopo l’avvicinamento tra lei e il marito e dopo he lui le ha detto chiaramente di non provare nulla è rimasta di stucco e ora prova solo un forte risentimento.

Anticipazioni: Roberto e Marina vicini all’addio

Come abbiamo visto anche nei precedenti episodi Marina in questi giorni è sempre più vicina al suo amico e Lara sta vincendo. La situazione a casa Ferri è sempre più complicata. Roberto e sua moglie non riescono proprio a trovare un punto d’incontro. Ovviamente tale situazione non fa altro che far gioire la Martinelli che in questi istanti ha il coltello dalla parte del suo manico.

Infatti, trova ogni scusa per ottenere l’attenzione del Ferri e allontanarlo dalla Giordano. A peggiorare le cose ci si è messo l’affascinante amico francese di Marina, che continua a voler guadagnare spazio. Insomma, al momento è guerra aperta tra i due coniugi