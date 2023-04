Luca Salatino conferma rottura con Soraia Allam: l’ha bloccata ovunque (FOTO)

In queste ore, Luca Salatino ha rotto il silenzio in merito ai rumori inerenti la rottura con Soraia Allam. Il cuoco, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories inequivocabili in cui ha confermato quanto accaduto.

Il ragazzo è apparso piuttosto provato e risentito per quanto accaduto, sta di fatto che ha invitato i suoi fan a rispettare questo momento e a non fare troppe domande. Questi, però, è inevitabile. Sul web, infatti, stanno trapelando delle indiscrezioni piuttosto interessanti. Vediamo cosa è emerso.

Luca Salatino annuncia la fine della storia con Soraia Allam

La storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Allam è giunta al termine. A raccontare tutto è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. Il giovane, infatti, ha pubblicato una prima IG Storie in chi ha parlato delle delusioni che purtroppo capita di subire nella vita. Già questo commento sembrava alquanto inequivocabile per confermare quanto stia accadendo nella sua vita sentimentale.

Successivamente, però, Luca è stato ancora più esplicito ed ha confermato in maniera diretta e schietta la rottura con Soraia. L’ex gieffino, infatti, ha rivelato a tutti i suoi fan che la storia d’amore quando la sua fidanzata si è aggiunta al capolinea. Considerando la delicatezza del momento, però, il protagonista ha invitato tutte le persone che lo seguono a mostrare un certo tatto e riserbo sulla faccenda.

La strana reazione di Soraia e le indiscrezioni trapelate sul web

Se Luca Salatino, dal canto suo, ha confermato la fine del rapporto con Soraia Allam, quest’ultima ha preferito trincerarsi dietro un rigido silenzio. Mentre il suo ex ha condiviso questo triste annuncio sul suo profilo Instagram, infatti, la giovane ha pubblicato delle foto all’interno delle quali mostra degli outfit. Probabilmente si tratta di sponsorizzazioni, tuttavia, la cosa che si nota maggiormente è il sorriso presente sul suo volto.

Soraia, infatti, sembra felice spensierata. Questa cosa sta indignando non poco il pubblico da casa punto moltissimi utenti di Instagram, infatti, si stanno scagliando contro di lei al di sotto del suo ultimo post. Intanto, sempre sul web sono trapelate delle indiscrezioni. Fare, infatti, che Luca abbia anche smesso di seguire la sua ex sui social, ma non è tutto. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, infatti, sembrerebbe che Salatino abbia anche bloccato dappertutto Soraia. Tra loro, dunque, non sembra esserci alcuna possibilità di riappacificazione.