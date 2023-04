Isola dei famosi, vi ricordate di Massimo Ceccherini? Ecco come si è ridotto oggi dopo il reality

La carriera di Massimo Ceccherini non è stata tutta rosa e fiori. Dopo il grande successo avuto accanto a Pieraccioni in alcune pellicole di lui il silenzio tombale.

L’attore poi è tornato sotto la luce dei riflettori qualche anno fa prendendo parte a l’isola dei famosi, abbandonando poi il gioco. Da allora di lui non si sa più nulla e oggi a raccontare che fine abbia fatto Massimo ci ha pensato proprio il regista Leonardo.

Massimo Ceccherini sparito dal radar dopo l’isola dei famosi

L’esperienza di Massimo Ceccherini a l’isola dei famosi è durata pochissimo. Come in molti ricorderanno l’attore dopo alcune settimane è andato giù di matto dopo un confronto con Moreno e Raz Degan. Nel dettaglio il rapper disse all’attore che Raz aveva criticato sua moglie definendola una poco di buono.

Accuse pesanti ma negate dall’israeliano. Massimo intanto dopo il duro confronto usò parole pesanti e alla fine salutò tutti abbandonando il gioco. Ma cosa fa oggi dopo quell’esperienza? Perchè non è apparso più in tv?

Leonardo Pieraccioni racconta che fine ha fatto l’amico

In una recente intervista Leonardo Pieraccioni ha confessato che dopo l’isola dei famosi, Ceccherini è sparito.Lo ha definitoun poeta maledetto che da ragazzino faceva l’imbianchino col su’ babbo. Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo.

“Era il terrore delle feste. Noi gente di cinema siamo piccoli imprenditori attenti a non sbagliare, lui è un vero artista, va giù dritto a 200 all’ora senza casco. Non legge i copioni, non vuole sapere niente. Ma ora è diventato un prete di provincia. Abita in campagna a Pistoia con una ragazza che lo ha salvato…” Insomma, ad oggi la sua vita è completamente cambiata