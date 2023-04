Loredana Bertè, cancellate tutte le date del tour: l’artista non sta bene, operazione urgentissima a giorni

Purtroppo, Loredana Bertè non sta bene. La cantante a causa del suo malessere fisico si è trovata costretta a rimandare il suo tour e tra pochi giorni subirà un delicato intervento chirurgico.

I medici fanno sapere che il ricovero è abbastanza urgente e che al momento ha solo bisogno di riposo. Ma andiamo a vedere i dettagli

Loredana Bertè non sta bene: problemi di salute per l’artista

Loredana Bertè tra pochi giorni dovrà subire un delicato intervento, ma ovviamente non è in pericolo di vita. Questa la nota ufficiale postata sull’account dell’artista: “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni.

La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024”. La stessa situaizone è accaduta anche lo scorso anno, trovandosi costretta a rimandare il tour per lo stesso motivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Bertè (@loredanaberteofficial)

Fan in apprensione per le condizioni della cantante

Sulla nota ufficiale si legge che l’artista dovrà subire un’intervento chirurgico per alcuni problemi. Purtroppo, nello specifico non sappiamo di cosa si tratta e questo di conseguenza ha allarmato molto i suoi fan. Quel che è certo però è che Loredana Bertè non è in pericolo di vita e per ora ha solo bisogno di riposare. Oltre all’affetto dei fan a sostenerla anche tantissimi colleghi del mondo dello spettacolo.

Tra questi Antonella Clerici, la conduttrice di The Voice. “Daje Lory”, l’affettuoso incitamento della presentatrice che spera che la musicista de “Il mare d’inverno” possa essere di nuovo tra i giudici della prossima stagione del talent show del venerdì sera di Rai Uno.