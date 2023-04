Morta la mamma di Paolo Brosio: cause del decesso e prime parole del giornalista (FOTO)

In queste ore è stata diramata una tristissima notizia che riguarda Paolo Brosio, sua mamma Anna Marcacci è morta. A dare il triste annuncio è stata Federica Panicucci durante la messa in onda di Mattino 5.

Dopo la comunicazione, poi, lo stesso Brosio ha deciso di rompere il silenzio attraverso i suoi social per commentare l’accaduto e ringraziare per la vicinanza mostrata. Vediamo cosa ha detto e cosa è successo.

Com’è morta la mamma di Paolo Brosio

Nella notte è morta la mamma di Paolo Brosio. La signora Anna Marcacci si è spenta all’età di 102 anni. Nell’ultimo periodo la signora non stava affatto bene a causa di alcuni problemi cardiaci. Non molto tempo fa, infatti, era stata portata d’urgenza al pronto soccorso a causa di un attacco di cuore. Per fortuna, però, la situazione era rientrata e i medici riuscirono a salvarle la vita. Le sue condizioni, però, sono peggiorate nuovamente nei giorni scorsi.

Proprio per tale ragione, la donna era tornata in ospedale e non vi è più uscita. Molto probabilmente, dunque, a causare il suo decesso sono state delle complicazioni che si sono verificate a causa dei suoi problemi di cuore. Paolo, chiaramente, è sconvolto dalla notizia. Malgrado l’età avanzata della donna, infatti, il lutto è ugualmente grande e incolmabile.

Il messaggio di Brosio per tutti i suoi fan

A distanza di qualche ora dall’annuncio inerente la morte di sua mamma, Paolo Brosio ha deciso di rompere il silenzio su Instagram. Nello specifico, il giornalista ha pubblicato una Instagram Stories, all’interno della quale parla il suo staff. Chi sta gestendo il suo account in queste ore, infatti, ha scritto che Paolo ringrazia di vero cuore tutte le persone che si stanno stringendo attorno al suo dolore in questo momento. A ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza sono stati anche lo stesso staff e il management di Brosio.

Paolo era profondamente legato alla sua mamma. Non appena ne aveva l’occasione, infatti, trascorreva del tempo insieme a lei e condivideva il tutto anche con i fan mediante il suo account di Instagram. I due vivevano insieme all’interno di un appartamento in Versilia, precisamente a Vittoria Apuana. La mancanza che sentirà il giornalista, dunque, sarà davvero incolmabile, quindi necessita di tutto l’affetto delle persone a lui care.