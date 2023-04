Un posto al sole anticipazioni: emerge una terribile verità sui malori del piccolo Tommaso

Le anticipazioni di un posto al sole ci fanno sapere che nei prossimi episodi non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati su Tommaso e soprattutto suoi suoi malori. Le condizioni di salute del piccolo faranno preoccupare Roberto e lo legheranno sempre di più a quello che crede suo figlio.

Marina sarà infastidita dalla situazione, ma presto emergerà un terribile segreto che spiegherà i malesseri del bambino. Ci sarà spazio anche per gli altri personaggi e in particolare Angela e Franco che saranno molto lontani. Ma andiamo a vedere i dettagli dei prossimi episodi

Anticipazioni Un posto al sole: perchè Tommaso sta sempre male? Centra Lara

Le anticipazioni ci fanno sapere che Tommaso starà davvero male e Roberto si legherà inevitabilmente al bambino che crede suo figlio. A questo proposito, Ferri sarà anche molto più gentile nei confronti di Lara scatenando ulteriormente la gelosia in Marina.

La Giordano non riesce più a vedere il suo amico accanto alla Martinelli e per questo motivo si allontanerà d lui. Emergerà una terribile verità che potrebbe spiegare i malesseri del bambino. Le trame non specificano di cosa si tratta, ma non si esclude che Lara possa procurare volontariamente dei malesseri al bambino per attirare l’attenzione del Ferri.

Anticipazioni: Nuova crisi tra Angela e Franco

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole anche tra Franco e Angela ci saranno problemi. L’uomo riceverà una brutta notizia che riguarda il lavoro e inoltre assisterà ad un duro scontro tra Eduardo e Damiano e Angela sarà sempre più risentita nei confronti di suo marito.

Per la coppia la frattura e la distanza cresceranno giorno dopo giorno. In piena crisi anche il rapporto tra Alberto e Clara. Il Palladini le farà una sfuriata al Vulcano anche davanti agli altri , finendo per litigare anche con Niko