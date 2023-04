Uomini e donne oggi martedì 18 aprile: nel parterre arriva una vecchia conoscenza di Maria

Si è da poco conclusa una nuova puntata di Uomini e donne. Anche oggi largo spazio agli over per poi passare al trono di Nicole.

La tronista è finita di nuovo nel mirino di Roberta e del popolo della rete, nessuno più crede al suo percorso nel programma. Al centro studio anche Paola che ha chiuso la sua frequentazione con Remo dopo quanto accaduto tra i due. Ma a lasciare senza parola un arrivo, che ha spiazzato anche Maria

Uomini e donne oggi: Maria incontra in studio una sua vecchia conoscenza

All fine della puntata Maria fa presentare Luigi, un nuovo cavaliere. La padrona di casa spiazza tutti: “Mi dicono che abbiamo giocato insieme a tennis. Ho perso? Non mi ricordo”. “Amore non lo ricordo il punteggio. Tuo fratello comunque è bravo, è un maestro”, racconta Luigi, il quale conferma di aver battuto ‘Queen Mary’. A sorprendere è quel “amore” con cui il cavaliere si rivolge alla conduttrice, che appare felice di aver rivisto questa vecchia conoscenza, che però sembra non ricordare bene.

Intanto, si vocifera che la conduttrice possa richiamare anche Remo, vista la curiosità del pubblico che ha nei suoi riguardi. Quello che è successo con Paola ha davvero scatenato il caos.

Il trono di Nicole non convince

La puntata di oggi si è molto concentrata anche su Nicole che ha portato in esterna Andrea e Carlo. Dopo i sospetti nati nei giorni scorsi, con una Maria pronta a sostenere Roberta, la tronista oggi si commuove. Nicole e Carlo hanno vissuto un’esterna emozionante. A detta, però, di Roberta a creare quell’atmosfera è stato il corteggiatore, che ha deciso di raccontarsi svelando dettagli intimi del suo passato.

Mentre con Carlo c’è stato un bacio, Andrea non ha voluto baciare Nicole. Ancora una volta, il secondo finisce sotto attacco in studio per questo motivo. Non solo, Andrea si infastidisce nel vedere l’esterna in cui la Santinelli ha baciato Carlo. Alla fine Nicole decide di ballare con Andrea. Quest’ultimo, però, si rifiuta di ballare con lei.