Un posto al sole anticipazioni 19 aprile: Marina aiuta Chiara e si scaglia contro Roberto

Momenti di riflessione anche per Angela e Raffaele. La Poggi, spinta dalle parole di Giulia, comincerà a escogitare un modo per placare gli animi tra lei e Franco. Non sarà però semplice, visto che ha deciso di ripartire per la Sicilia. Raffaele invece dovrà prendere delle decisioni.

Un posto al sole puntate 19 aprile 2023: Marina contro il Ferri

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di domani ci fanno sapere che Marina sarà pronta ad aiutare Chiara. La Petrone ha capito che si è fidata di una persona sbagliata, Lara e adesso è davvero distrutta. Fortunatamente ad aiutarla ci penserà proprio la Giordano che si metterà contro anche suo marito Roberto.

Intanto, le tensioni tra Angela e Franco sono sempre di più. La donna comincerà a riflettere su quanto sta succedendo con il marito. Complici le parole di Giulia, preoccupata per le sorti del matrimonio di sua figlia, la Poggi cercherà di trovare un punto d’incontro con il Boschi. Non sarà però per nulla facile, vista la sua scelta di tornare in Sicilia a breve.

Anticipazioni: Ornella e Raffaele in crisi

Raffaele infine si ritroverà a fare io conti con la propria coscienza. Il Giordano dovrà capire a che punto sia arrivata la sua relazione con Ornella. Il matrimonio con la Bruni, ultimamente, non sembra andare molto bene e i due si sono allontanati.

A cercare di mettere una parola di conforto tra i due sarà Viola ma la situazione sarà davvero difficile da recuperare.