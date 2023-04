Soraia e Luca, nuovi retroscena sulla rottura: tradimenti, nuovi amori e retroscena

Soraia e Luca hanno annunciato la loro rottura. la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto nessuno si aspettava una simile decisione, specie dopo il percorso fatto da Salatino nella casa del GF Vip.

Ad ogni modo, la cosa che adesso sta tenendo maggiormente banco nell’ambito dei gossip riguarda le ragioni celate dietro questa decisione. Sul web Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno raccolto alcune segnalazioni, quindi, vediamo che cosa è emerso.

Nuovi retroscena sulla rottura tra Luca e Soraia

La rottura tra Soraia Allam e Luca Salatino ha spiazzato un po’ tutti. I due ragazzi hanno ufficializzato la fine del loro rapporto, il quale era in crisi già da un po’ di tempo. Ad ogni modo, per i primi tempi, hanno provato a nascondere la cosa, anche se i loro fan si erano resi conto che qualcosa non andasse. Adesso che la notizia è ufficiale, resta da capire che cosa li ha spinti a fare questa scelta.

Secondo alcune indiscrezioni, pare sia stata Soraia a lasciare Luca in quanto avrebbe trovato un nuovo amore. Persone del suo paese hanno confermato questo pettegolezzo ed hanno asserito che questo nuovo ragazzo, che pare faccia l’imprenditore, sia solito viziarla con regali, coccole e dandole tutto quello di cui lei ha bisogno. Da quando i due stanno insieme, infatti, Soraia sembra molto più raggiante. Ad ogni modo, queste indiscrezioni sono state smentite dalla diretta interessata.

Soraia Allam rompe il silenzio, ma qualcosa non convince

Soraia, infatti, ha parlato della rottura con Luca ed ha detto di non aver mai tradito il suo ex. Inoltre, ha anche smentito le voci inerenti un possibile inizio di una nuova relazione per lei. Secondo alcune persone a lei vicine, però, questa sarebbe solo una strategia per non far soffrire ulteriormente Luca. Intanto, i fan si sono fatti un’opinione. La maggior parte delle persone che stanno seguendo questa vicenda, infatti, ritiene che sia abbastanza credibile la versione dei fatti poc’anzi espressa.

In effetti, sarebbe davvero impensabile credere che Luca, dopo tutto quello che ha fatto al GF Vip per Soraia, avesse deciso di lasciarla una volta uscito. Ricordiamo, infatti, che il giovane ha abbandonato il gioco anche, e soprattutto, perché sentiva la mancanza della sua fidanzata. Al momento non vi è alcuna certezza però, quindi non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità a riguardo.