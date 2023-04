Il Paradiso delle signore trama 21 aprile: Umberto va da Adelaide, Alfredo fa una scelta

La trama della puntata del 21 aprile del Paradiso delle signore rivela che Umberto prenderà una decisione alquanto inaspettata che riguarda Adelaide. Matilde e Tancredi, dal canto loro, riceveranno una notizia che li rasserenerà parecchio.

Marco e Gemma avranno un confronto molto importante durante il quale la ragazza farà una confessione. Alfredo, poi, scoprirà alcuni segreti di Irene e arriverà a prendere una decisione piuttosto rigida. Vediamo tutto quello che accadrà.

Umberto va da Adelaide e mente a Flora al Paradiso delle signore

Nella puntata del 21 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Matilde e Tancredi riceveranno una splendida notizia. Nello specifico, i due protagonisti scopriranno che l’uomo può ricevere l’operazione alla gamba. Questa novità porterà un po’ di serenità all’interno della casa dopo un bel po’ di malcontento. Intanto, però, la donna non si rassegnerà all’idea di scoprire cosa sia successo davvero la notte dell’incendio in fabbrica. A tal riguardo, si rivolgerà nuovamente a Vittorio.

Umberto, poi, continuerà ad essere sulle tracce di Adelaide. L’uomo alla fine prenderà la decisione di partire per raggiungerla. A tal riguardo, però, vedremo che il commendatore terrà tutto segreto a Flora, pertanto, la donna sarà ignara di quelli che sono i suoi spostamenti. Gemma e Marco avranno un confronto. Il ragazzo continuerà ad essere molto sospettoso in merito al rapporto tra la giovane e Roberto.

Trama 21 aprile: la decisione di Alfredo, Vito spiazzato da Maria

Ad un certo punto, poi, Gemma farà una confessione a Marco nella puntata del 21 aprile del Paradiso delle signore in merito al suo rapporto con Roberto. In particolar modo, infatti, la giovane ribadirà che il figlio non sia suo. Vito, dal canto suo, sarà sul punto di parlare con Maria e di chiederle di andare a vivere in Australia con lui. Prima che possa proferire parola, però, vedremo che la ragazza gli farà un annuncio.

A tal riguardo, dirà di aver accettato un’importante offerta di lavoro fatta da Vittorio. In che modo reagirà il ragazzo? Desisterà dal farle la sua proposta oppure tenterà comunque di dissuaderla? Anche Alfredo si troverà dinanzi una situazione piuttosto incresciosa. Il ragazzo, infatti, verrà a conoscenza di alcuni segreti che riguardano Irene. Preso dalla delusione, dunque, arriverà a prendere una decisione molto drastica che riguarda il suo rapporto di coppia. Infine, Matilde e Conti saranno molto vicini nella speranza di scoprire quanti più segreti possibili sulla notte dell’incendio.