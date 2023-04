Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia ancora nel mirino: parla Suor Anna “Non mi sono stupita del suo addio alla vita religiosa”

La partecipazione di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023, sin dall’inizio ha fatto discutere e sollevato non poche polemiche.

Era inevitabile, dopo la notizia dell’abbandono degli abiti religiosi, ma se in tanti hanno apprezzato la sua nuova scelta di vita, c’è anche chi continua a non approvare – sin dai tempi di The Voice of Italy – le decisioni della ex suora.

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi, il commento di Suor Anna

In una recente intervista fatta ad Ardkrnors a parlare è stata suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana, in passato membro dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia.

La suora ha avuto un parere molto negativo in merito alla partecipazione della ex consorella all’Isola dei Famosi lanciandole frecciate davvero pesanti. “Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa, mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa.”

Ma non solo, la Suora ha avuto da ridire anche sulla sua partecipazione a The Voice. Nello specifico non nega che ha una bella voce e che ha talento ma provare queste scorciatoie per avere successo non è proprio una bella cosa, ha chiosato.

La suora aveva intuito che quella di Cristina non era una vocazione

Prima di concludere, Suor Anna, ha lanciato una pesante frecciata a Cristina. Nello specifico ha dichiarato che la Scuccia sicuramente avrà una coscienza e sicuramente anche i suoi consiglieri, il quale è curiosa di sapere chi sono. Mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo: dalle canzoni sensuali all’Isola dei famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti.

Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato, a contraddirlo esageratamente con inversioni a U che non le faranno bene. Perché l’Isola dei famosi non è una trasmissione che la può aiutare a rientrare in se stessa, a fare i conti con il proprio vissuto.