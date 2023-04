Uomini e donne, cancellata la puntata all’ultimo minuto: ecco quando e perchè il format non va in onda venerdì 21 aprile

Brutte notizie per i fan di Uomini e donne. A quanto pare nei prossimi giorni ci saranno dei cambi di palinsesto per quanto riguarda l’appuntamento pomeridiano con il dating show di Maria De Filippi.

Stando agli ultimi aggiornamenti, dati da Lorenzo Pugnaloni, il programma pomeridiano non andrà in onda non solo il 24 e 25 Aprile ma anche il 21. Ma andiamo a vedere insieme il perchè di questa decisione

Cambio programmazione per Uomini e donne:cancellata la puntata di venerdì

Perchè venerdì 21 aprile 2023 Uomini e donne non va in onda? Come è già accaduto un mese fa, anche in questa occasione Maria De Filippi ha deciso di cambiare i suoi palinsesti e di sospendere per questa giornata le vicende che riguardano il trono classico ed over.,

Al posto di Uomini e donne sarà trasmesso dalle 14,45 circa uno speciale di Amici 22. Il talent di Canale 5 si appresta alla fase finale. Gli allievi continuano la loro corsa verso la vittoria e ormai mancano davvero pochi appuntamenti. Chi vincerà questa edizione? E se da un lato gli amanti di Amici sicuramente saranno contenti per questo stravolgimento di palinsesto sicuramente un pò meno lo saranno quelli amanti del dating.

Uomini e donne cancellato anche il 24 e 25 aprile

Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni nella sua ig stories, Uomini e donne non andrà in onda nemmeno il 24 e 25 aprile. In occasione della Festa Nazionale di Liberazione dal Nazifascismo, prevista come ogni anno per il 25 aprile, il dating show di Canale 5 non sarà tramsmesso.

Nel 2023 tale ricorrenza si celebrerà di martedì, dunque il lunedì precedente sarà considerato “ponte” e nemmeno in quel giorno U&D sarà trasmesso. Ricapitolando: lunedì 24 e martedì 25/4 salta l’appuntamento delle ore 14.45 con tronisti e corteggiatori, sostituito in entrambi i giorni da film. E “Uomini e Donne” non è l’unico programma ad essere sospeso la settimana prossima…