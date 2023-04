Luca Salatino, dopo rottura con Soraia, litiga anche con Matteo Ranieri? Nuovi retroscena

Il rapporto tra Luca Salatino e Soraia Allam è giunto al termine e lui, poco alla volta, sta riprendendo in mano la sua vita. A rendere il suo umore particolarmente cupo in questi giorni, però, sembrerebbe essere anche un’altra situazione legata a Matteo Ranieri.

Nello specifico, si vocifera che i due ragazzi siano ancora ai ferri corti. Malgrado le smentite degli ultimi tempi da parte di Matteo, le cose sembrerebbero essere ancora molto compromesse. Vediamo cosa è emerso.

Cosa sta succedendo tra Luca Salatino e Matteo Ranieri?

Questo non è affatto un periodo semplice per Luca Salatino, che dopo la rottura con Soraia Allam sembra avere dei problemi anche con Matteo Ranieri. Già un po’ di tempo fa erano trapelate delle notizie secondo le quali sembrava che i due ragazzi fossero ai ferri corti. Matteo, però, smentì le indiscrezioni e disse di avere ancora molto a cuore l’amicizia con Luca. Ad ogni modo, le notizie trapelate di recente non sembrano essere di questa linea.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha dichiarato che Luca rabbrividirebbe al solo sentire il nome di Ranieri. Si tratta di dichiarazioni molto forti che, tuttavia, almeno per il momento non sono state confermate dai diretti interessati. In queste ore, Luca ha pubblicato dei video in compagnia di alcuni conoscenti, i quali stanno provando a tirargli su il morale dopo quello che è accaduto con Soraia.

Che ci sarebbe alla base dell’astio

Le persone in questione, infatti, lo stanno supportando ed esortando a rialzarsi più forte di prima. La cosa più importante nella vita, infatti, è avere stima di se stessi e amor proprio, poi il resto viene da sé. In merito alla lite con Matteo Ranieri, invece, al momento Luca Salatino non ha fatto nessuna confessione. Alla base della loro inimicizia, però, sembrerebbe esserci la partecipazione dello chef al GF Vip.

Pare che i due avessero deciso insieme di fare il provino. Luca, però, avrebbe agito senza informare il suo amico. Inoltre, anche nel momento in cui Salatino ha passato il provino, non ha detto nulla al suo amico. Questo avrebbe portato i due ad avere dell’astio. Ad oggi, però, pare che sia l’ex di Soraia ad avere del risentimento nei riguardi dell’ex collega di Uomini e Donne. Che cos’altro sarà successo? Non resta che attendere per scoprirlo.