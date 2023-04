Stefano De Martino e Belen Rodriguez vogliono un altro figlio? Lui rompe il silenzio

Da tempo non si fa che parlare di una possibile terza gravidanza per Belen Rodriguez e un nuovo figlio in arrivo suo e di Stefano De Martino. A smentire i pettegolezzi a riguardo è stata direttamente la conduttrice durante la scorsa puntata de Le Iene.

Ad ogni modo, in queste ore ad intervenire sulla faccenda è stato anche Stefano. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista su Nuovo Tv in cui ha svelato se, effettivamente, lui e Belen stiano, quanto meno, pensando di avere un altro figlio. Ecco cosa ha detto.

Stefano svela se lui e Belen vogliono un altro figlio al momento

Stefano De Martino ha risposto a tutte le domande dei fan inerenti un possibile altro figlio in arrivo con Belen Rodriguez. Ebbene, Stefano ha confermato, dopo le parole già alquanto chiare di sua moglie, che la donna non sia incinta. In seguito, poi, ha anche chiarito che questo non sembra essere un loro progetto al momento. Belen e Stefano non hanno per nulla intenzione di allargare la loro famiglia in questo periodo.

Il motivo, in realtà, è estremamente semplice e intuitivo. I due, infatti, non hanno letteralmente il tempo materiale per stare dietro ad un altro bambino piccolo. De Martino, infatti, ha svelato di essere estremamente impegnato con il suo lavoro in tv, pertanto, non avrebbe neppure occasione di assistere suo figlio e di donargli tutto l’affetto e le attenzioni che meriterebbe. Gestire Santiago e la piccola Luna Marì, dunque, sembra essere già un impegno piuttosto importante per loro.

I grandi impegni lavorativi di Stefano De Martino

Chi credeva e sperava che Stefano e Belen avrebbero presto avuto un altro figlio, dunque, dovranno abbandonare questo pensiero, almeno questo è ciò che ha ribadito Stefano nel corso dell’intervista. Tuttavia, non bisogna porre limiti alla provvidenza, pertanto, tutto potrebbe accadere e cambiare da un momento all’altro. Per quanto riguarda il suo lavoro, Stefano ha detto di essere estremamente felice e soddisfatto.

A partire dal prossimo 25 aprile, infatti, tornerà in onda su Rai 2 per condurre uno dei programmi a cui è più legato, ovvero, Bar Stella. La trasmissione si accinge ad aprire i battenti di una nuova edizione, dato il grande successo della precedente. Stefano è pronto ad accogliere tanti ospiti e ad intrattenere il pubblico della rete, donando loro un momento di svago e di fuga dalla realtà.