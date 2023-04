Oroscopo 21 aprile 2023: Ariete pieni di creatività, Bilancia troppo disattenti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 21 aprile, i nati sotto il segno del Capricorno sono un po’ tesi. I Gemelli non devono perdere dei treni, poiché non ripasseranno un’altra volta

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno sono particolarmente creativi. Non amate essere passivi e di solito preferite prendere voi in mano le redini delle situazioni. Avere persone come voi al proprio fianco nei momenti di indecisione potrebbe essere importante.

Toro. Ci sono delle belle novità in arrivo che riguardano la sfera professionale. Vi piace sentirvi al centro dell’attenzione e a tratti mostrate anche un certo egocentrismo. Cercate, però, di non esagerare.

Gemelli. L’oroscopo del 21 aprile invita i nato sotto questo segno a non perdervi in chiacchiere. Ci sono delle occasioni che andrebbero colte al volo poiché certi treni non ripassano.

Cancro. Buon momento per chi è alla ricerca di un nuovo impiego o chi desidera cimentarsi in un nuovo progetto. Sono favoriti i nuovi inizi e tutte quelle cose che non hanno a che fare con la vostra solita routine.

Leone. Giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera privata. Se siete in procinto di compiere un grande passo, questo potrebbe essere un ottimo momento per farlo. Non basatevi sulle apparenze.

Vergine. Spesso tendete a sognare un po’ troppo e a tenere poco i piedi per terra. Ci sono delle situazioni, però, in cui è strettamente necessario mostrarsi attenti e vigili e, soprattutto razionali.

Previsioni 21 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Chi sta affrontando un momento molto particolare per quanto riguarda la vita sentimentale dovrebbe cercare di sfogarsi un po’ di più. Tenere tutto dentro non porterà a nessuna cosa buona.

Scorpione. Ci sono delle situazioni da mettere in chiaro. Sia in amore sia nel lavoro siete stati un po’ troppo distratti. Cercate di dare tempo al tempo e di non essere troppo frettolosi nelle scelte.

Sagittario. Secondo l’oroscopo del 21 aprile, i nati sotto questo segno devono imparare dai propri errori ad emergere e a capire quali siano le cose da non ripetere assolutamente. Ci sono delle novità in vista.

Capricorno. Le stelle vi invitano a mettere da parte l’orgoglio se necessario. Ultimamente siete stati un po’ troppo tesi e questo potrebbe avervi portato a discutere anche con persone a cui tenete molto.

Acquario. Buon momento per iniziare un nuovo progetto lavorativo. In amore è importante essere presenti e far sentire al partner la propria vicinanza, specie nei momenti un po’ più difficili.

Pesci. In amore siete pieni di spirito d’iniziativa e di creatività. Se siete single, dunque, è il caso di uscire il più possibile e di avere dei contatti con persone che non appartengono alla vostra solita cerchia di conoscenze.