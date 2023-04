Oroscopo 22 aprile 2023: Toro troppo polemici, Scorpione in vena di incontri

Le previsioni dell’oroscopo del 22 aprile invitano i nati sotto il segno del Sagittario ad essere un po’ più concreti. I Cancro, invece, si sentono particolarmente dinamici

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Occasioni in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. I nati sotto questo segno necessitano di un po’ di buon senso in più, specie quando si tratta di prendere decisioni molto importanti.

Toro. Cercate di essere meno polemici. Spesso tendete a dare troppo peso a cose futili e questo non fa altro che incrementare il vostro malcontento, ma a cosa serve? Imparate a dare il giusto peso alle situazioni.

Gemelli. Giornata caratterizzata da un po’ di pigrizia. L’Oroscopo del 22 aprile vi invita a prendere in mano la vostra vita e le redini del vostro futuro. Il destino esiste, ma bisogna anche darsi da fare per far girare le cose nella direzione giusta.

Cancro. Oggi vi sentite particolarmente dinamici e pieni di spirito d’iniziativa. Approfittatene per trascorrere un po’ di tempo in più in compagnia del vostro partner o di una persona a voi molto cara.

Leone. I ricordi potrebbero rendervi un po’ cupi e malinconici nella prima parte della giornata odierna. Cercate di non dare troppo peso al passato e di soffermarvi un po’ di più sul presente e sul futuro.

Vergine. Ci sono delle belle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. La cosa importante, però, è non perdere mai di vista quelli che sono i vostri scopi e i vostri obiettivi primari.

Previsioni 22 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi siete un po’ intransigenti. Tutto sembrerà essere sbagliato e non vi andrà bene. Attenti, però, a mostrare questo lato del vostro carattere in amore, in quanto potrebbero esserci delle complicazioni.

Scorpione. I nati sotto questo segno sono in vena di fare delle nuove conoscenze. Cercate di tenere gli occhi ben aperti dal punto di vista professionale e non siate troppo severi con voi stessi.

Sagittario. Ci sono delle situazioni da risolvere, soprattutto dal punto di vista affettivo e familiare. Non perdete troppo tempo in chiacchiere e cercate di essere più concreti sulle cose importanti.

Capricorno. La cosa migliore per superare le proprie paure è affrontarle. Non abbiate timore di sbagliare e ricordate che nessuno e perfetto. In amore dovete essere un po’ più pazienti e riconoscenti.

Acquario. Per chi ne ha la possibilità sarebbe indicato prendersi una piccola pausa e staccare dai ritmi frenetici della vita quotidiana. La vostra mente, il vostro cuore e il vostro corpo ve ne saranno grati.

Pesci. Siete stati un po’ troppo distratti ultimamente, pertanto, è giunto il tempo di mettersi nuovamente in riga. Specie dal punto di vista professionale è tempo di recuperare delle faccende in sospeso.