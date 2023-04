Armando Incarnato duro sfogo dopo Uomini e Donne: “Che schifo, vergogna” (FOTO)

Questo non è un momento molto sereno e tranquillo per Armando Incarnato, sta di fatto che in queste ore ha dato luogo ad un duro sfogo su Instagram. Il cavaliere si è trovato a fare i conti con alcune segnalazioni piuttosto forti contro di lui a Uomini e Donne, ma non è tutto.

Anche nelle ultime due puntate, il cavaliere si è scontrato con alcuni esponenti del trono over. Dopo la messa in onda delle puntate, però, il napoletano ha deciso di sfogarsi con la sua community di Instagram. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Lo sfogo di Armando Incarnato sui social

Armando Incarnato ha avuto un duro sfogo su Instagram in queste ore. Il protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto sui suoi social in cui è ripreso il suo volto, coperto da occhiali da sole e un cappello nero. Il napoletano è intento a godersi una splendida giornata di sole, ma non ha potuto fare a meno di inserire una didascalia alquanto perentoria. Nello specifico, ha esordito dicendo di essere basito dal mondo nel quale ci troviamo.

Entrando un po’ più nello specifico, poi, il protagonista ha fatto riferimento ad alcuni valori che, secondo il suo punto di vista, sembrano scarseggiare sempre di più. In particolare si è rivolto alla lealtà, al rispetto, alla sensibilità e all’unanimità che, ormai, sembrano appartenere sempre a meno persone su questa terra. Inoltre, poi, Armando ha voluto lanciare una stoccata ad alcune persone che, secondo il suo punto di vista, sarebbe opportuno non ascoltare.

I commenti degli utenti: duri attacchi contro volti di Uomini e Donne

Nel corso del suo sfogo, Armando Incarnato ha dichiarato di provare molta vergogna nel sentire i discorsi e le argomentazioni di certi individui. Nel post in questione non è stato fatto nessun nome in maniera esplicita, pertanto, il suo sfogo resta a libera interpretazione. Molto probabilmente, però, i destinatari delle sue critiche si trovano all’interno del parterre di Uomini e Donne.

Il posto in questione è divenuto virale, sta di fatto che sono stati tantissimi gli utenti che hanno deciso di commentarlo. In molti si sono stupiti del pulpito da cui proviene la predica. Altri, invece, si sono schierati a favore del cavaliere e lo hanno invitato ad essere ancora più pungente all’interno del talk show pomeridiano specie contro alcuni protagonisti. Nel mirino ci sono finiti soprattutto Aurora, Silvia, Paola e Roberta Di Padua.