Pelle sana e luminosa: 3 consigli da seguire

La pelle non è solo l’organo più esteso del nostro corpo, ma è anche quello più visibile, che riflette direttamente la nostra salute e il nostro benessere psico-fisico sul mondo esterno. Prenderci cura della pelle è uno step fondamentale da eseguire per apparire sani e avere un aspetto migliore, ma per farlo bisogna prestare attenzione a una moltitudine di fattori, molti dei quali probabilmente non credi nemmeno abbiano a che fare con la salute della pelle.

Ecco quindi 3 consigli da seguire con costanza per avere una pelle sana e luminosa.

Eseguire una skincare routine giornaliera

La skin care andrebbe eseguita ogni giorno per poterne percepire i benefici: soprattutto se ti trucchi abitualmente, la tua pelle ha bisogno di essere trattata con cura se vuoi evitare l’insorgenza di inestetismi e problemi antiestetici come i punti neri. Se già ti rivedi in questa situazione, prima di tutto scopri cosa sono e quali sono i rimedi migliori per rimuovere i punti neri. Dopodiché, inizia ad eseguire una skincare routine giornaliera con costanza e noterai la differenza.

Il primo step da seguire è sicuramente la detersione. Lavare il viso può sembrare una banalità, ma è fondamentale per rimuovere ogni traccia di make-up residuo e anche per eliminare dal viso tutti gli agenti esterni accumulati durante la giornata. L’aria esterna non è delle più pulite, soprattutto se viviamo in città, e il viso è esposto a smog, inquinamento e pollini in continuazione: con una detersione ben eseguita, ogni traccia svanirà e la pelle tornerà a respirare.

Questo step va eseguito a fine giornata, quindi, quando ci si strucca e ci si prepara per dormire. È importante però detergere il viso anche al mattino, prima di applicare qualsiasi altro prodotto: non solo per pulizia, ma anche per rendere più efficace l’azione dei successivi prodotti.

A questo punto bisognerà procedere con l’esfoliazione, azione che, tra gli altri benefici, stimola anche la produzione di collagene, rallentando di conseguenza il processo di invecchiamento della pelle. Non è da fare tutti i giorni, ma almeno una volta a settimana risulta necessario per vedere i benefici nel lungo periodo.

Idratare la propria pelle

Avere una pelle luminosa significa badare tantissimo alla sua idratazione: quella luce, infatti, arriva soltanto da una pelle ben nutrita, dall’esterno ma anche dall’interno.

Per idratare la pelle, infatti, bisogna fare due cose diverse:

adatte al proprio tipo di pelle, con ingredienti naturali che vanno a nutrire la pelle e a renderla più omogenea, dandole anche un colorito più vivido e acceso. Esistono maschere idratanti da giorno oppure da notte, così come ne esistono di diversi livelli di idratazione. D’inverno, per esempio, bisogna utilizzare maschere più pesanti che facciano un lavoro “intensivo”, mentre in primavera e in estate sono migliori i prodotti dalla consistenza più leggera e delicata. Bere almeno due litri di acqua al giorno. Come detto, infatti, l’idratazione arriva anche dall’interno: bere acqua a sufficienza è già un grande beneficio per la nostra pelle, che apparirà notevolmente più sana e luminosa. Due litri sono la base per ognuno di noi, ma se ti alleni o comunque conduci uno stile di vita molto movimentato sarebbe indicato berne di più.

Attenzione allo stile di vita

L’ultimo consiglio a cui far riferimento è quello di prestare attenzione al proprio stile di vita.

Non serve a niente applicare creme idratanti e rinvigorenti se poi durante il giorno ti esponi al sole senza protezione, non fai alcun tipo di attività fisica e segui altre cattive abitudini; lo stile di vita incide notevolmente sull’aspetto della tua pelle, così come sulla tua salute.

Abitudini come il fumo e l’alcool, infatti, sono in grado di velocizzare l’invecchiamento precoce della pelle del viso e causare una disidratazione profonda

L’attività fisica, invece, è fondamentale per avere un aspetto sano e giovane anche per quanto riguarda la pelle: la sedentarietà riduce la vascolarizzazione e in questo modo l’apporto di nutrimento alla pelle è minore.

Naturalmente anche l’alimentazione incide sull’aspetto della pelle: la dieta dovrebbe prevedere alimenti ricchi di antiossidanti come la vitamina C e perciò via libera a verdure e frutta. In particolar modo sono alimenti amici della pelle l’avocado, i broccoli e le carote.

Per i motivi sopra elencati, prima di pensare agli accorgimenti da attuare per avere una pelle sana, luminosa e bella, quindi, dovresti pensare a cosa non fare, così da partire dall’origine. Cancellare -o quantomeno ridurre- certe cattive abitudini dalla tua routine non potrà che farti bene e non solo per quanto riguarda l’aspetto della tua pelle: tutto l’organismo ne gioverà, avrai un aspetto più sano e sentirai di avere molte più forze di prima.