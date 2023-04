Il Paradiso delle signore trama 26 aprile: Marco fa una confessione, Agnese prende una decisione

Gli spoiler della puntata del 26 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Marco sarà sempre più vicino a Gemma e questo comincerà a generargli qualche turbamento. Per quanto riguarda Marcello, invece, il ragazzo si rivolgerà ad Umberto a causa di Adelaide.

In merito ad Agnese, invece, la donna farà una confessione che spiazzerà moltissimo suo figlio Salvatore, il ragazzo infatti non saprà che fare. Alfredo, dal canto suo, deciderà di stare molto vicino a Clara per quello che le è successo.

Spoiler 26 aprile: Marcello chiede aiuto ad Umberto

Nel corso della puntata del 26 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Clara sarà conciata piuttosto male dopo l’incidente che ha avuto alla gara di ciclismo. Alfredo si offrirà di stare vicino alla ragazza e di darle tutto l’aiuto di cui ha bisogno. Irene, invece, scoprirà che il suo fidanzato è molto arrabbiato con lei. Questa notizia, ovviamente, le causerà un certo turbamento.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello continuerà ad essere molto teso a causa di Adelaide. Il ragazzo non sa più dove sbattere la testa per riuscire a trovare la contessa. Per tale motivo, come ultima spiaggia si rivolgerà ad Umberto nella speranza che il commendatore possa dargli qualche informazione in più. Marcello si dirà pronto per partire alla volta di Ginevra e chiederà a Ludovica di accompagnarlo in questo viaggio. Cosa deciderà di fare la ragazza?

Decisioni e confessioni al Paradiso delle signore

Intanto, la complicità tra Marco e Gemma aumenterà sempre di più. Nella puntata del 26 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Roberto chiederà un favore al fratello di Tancredi. In particolare, l’uomo sarà impossibilitato ad accompagnare Gemma a fare una visita per la sua gravidanza, pertanto, chiederà proprio a Marco di accompagnarla. Trascorrere tutto questo tempo e questi momenti accanto alla giovane, susciterà in Marco un certo sgomento.

Il ragazzo, infatti, non ce la farà più e confesserò alla Frigerio la natura del suo stato d’animo e di quello che sta provando in questo periodo. Cosa succederà? In merito d Agnese, infine, la donna è tornata a Milano insieme ad Armando, ma la loro pare non sarà una permanenza lunga. La donna, infatti, confesserà a suo figlio Salvatore di avere intenzione di stabilirsi in maniera definitiva a Londra, in modo da stare anche accanto a Tina. Salvatore, ovviamente, rimarrà spiazzato da questa decisione.