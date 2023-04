Il Paradiso delle signore anticipazioni 27 aprile: evento inatteso per Marcello e Ludovica

Le anticipazioni della puntata del 27 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Marcello e Ludovica decideranno di partire insieme per andare alla ricerca di Adelaide. Tra loro, però, ci sarà qualcosa di inatteso.

Per quanto riguarda Alfredo, invece, il ragazzo sarà sempre più gentile con Clara e sempre più scostante con Irene. Armando, dal canto suo, si mostrerà piuttosto combattuto sul da farsi. Partirà anche lui per Londra con Agnese oppure resterà a Milano?

Alfredo sempre più vicino a Clara al Paradiso delle signore

Nel corso della putata del 27 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà sempre più incline ad aiutare Matilde. Conti, infatti, comincerà ad essere sempre più convinto che ci siano delle cose irrisolte in merito alla notte del tragico incendio. Per tale ragione, incalzerà con le indagini nella speranza di scoprire qualcosa di più. Clara starà meglio, specie grazie all’aiuto e al sostegno di Alfredo.

Quest’ultimo si mostrerà sempre più vicino alla ragazza e sempre più distante da Irene. Tale situazione, ovviamente, creerà un certo turbamento nella Cipriani. Su di un altro versante, poi, vedremo che Armando sarà molto pensieroso. Ferraris, infatti, non saprà se la scelta migliore per lui sia seguire Agnese a Londra oppure se rimanere a Milano. Che decisione prenderà alla fine?

Anticipazioni 27 aprile: colpo di scena tra Marcello e Ludovica

In merito a Marco, poi, il ragazzo realizzerà di nutrire un sentimento per Gemma, tuttavia, non se la sentirà di scombussolare ulteriormente la vita della ragazza. Proprio per tale ragione, si mostrerà particolarmente restio a confessare i reali sentimenti che nutre nei riguardi della giovane. Irene si sentirà messa in disparte e inizierà a mostrarsi particolarmente nervosa al grande magazzino.

Nella puntata del 27 aprile del Paradiso delle signore, poi, ci sarà un altro colpo di scena. Marcello e Ludovica saranno sempre più vicini. Dopo aver parlato con Umberto, Barbieri prenderà la decisione di partire subito alla volta di Ginevra in modo da raggiungere Adelaide e scoprire cosa sia successo. Ludovica deciderà di aiutare il ragazzo e di partire insieme a lui. Ad un certo punto, però, vedremo che tra i due si verificherà qualcosa di davvero inaspettato. Pertanto, come si comporteranno i due dopo l’accaduto? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.