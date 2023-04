Uomini e donne, trono di Luca Daffrè falsato: volano accuse pensati da fuori

Anche se Luca Daffrè non sembra molto attirare l’attenzione sul trono c’è chi invece fuori non perde occasione per lanciargli frecciate davvero pesanti.

Stiamo parlando nel dettaglio di alcune sue ex corteggiatrici che una volta lasciato il programma si sono scagliate contro il giovane. Andiamo a vedere insieme di chi si tratta e cosa hanno detto

Piovono accuse pesanti contro il tronista Luca Daffrè

Prima tra tutte è stata Alessia Spagnulo, la quale è stata improvvisamente eliminata per via del presunto comportamento poco chiaro del suo manager. Una volta uscita dal programma di Maria De Filippi, l’ex corteggiatrice ha mostrato il suo disappunto nel corso di un’intervista spiegando che Luca è una persona costruita. Ora a esporsi ci pensa un’altra ex corteggiatrice, ovvero Chiara Nobis.

La ragazza lo ha accusato di essere a Ued per un altro scopo e non di certo per trovare la sua anima gemella. Inoltre, ha anche menzionato Camilla, la ragazza arrivata ieri in studio per conoscerlo e che come si è visto si conoscevano già. Daffè e la corteggiatrice si sono conosciuti su Ig e si sono scambiato qualche messaggio un pò di tempo fa.

Uomini e donne: Luca sta prendendo in giro tutti?

Nel corso della puntata andata in onda ieri, Daffrè ha eliminato un’altra corteggiatrice, Carmen. Quest’ultima ieri è rimasta molto delusa dall’atteggiamento di Daffrè e prima di lasciare lo studio possiamo dire lo ha asfaltato davanti a tutti ricevendo applausi dai presenti.

Per molti soprattutto da casa che seguono le dinamiche del trono, Luca sembra non aver ancora pienamente convinto. Al momento, però non resta che attendere per capire se il tronista riuscirà oppure no a far ricredere i più dubbiosi.