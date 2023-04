Oroscopo 24 aprile 2023: compromessi per Cancro, Capricorno un po’ in stallo

Secondo l’oroscopo del 24 aprile i Gemelli devono essere determinati. I Bilancia, invece, dovrebbero prendere meno sul serio certe situazioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle vi invitano ad essere un po’ meno polemici. Spesso tendete a far annoiare le persone che vi circondano a causa del vostro essere troppo prolissi. Per contro, però, sapete ipnotizzare e ammaliare in ambito professionale.

Toro. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, specie per quanto riguarda la sfera professionale. Non siate troppo indecisi su alcune decisioni da prendere e andate dritti per la vostra strada.

Gemelli. In ambito sentimentale è necessario essere determinati. L’oroscopo del 24 aprile vi invita ad essere un po’ più onesti con voi stessi e con le persone che vi circondano, non fatevi troppi problemi.

Cancro. Per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati è necessario scendere a qualche compromesso. Sia in amore sia nel lavoro è necessario essere un po’ più flessibili.

Leone. Giornata all’insegna delle riflessioni. Se siete molto indecisi su alcune decisioni da prendere, allora è il caso di fermarsi. Non vale la pena andare avanti a tentativi. Agite quando vi sentite più sicuri.

Vergine. Ci sono situazioni che vi scegliete, ma ce ne sono altre che capitano così, di punto in bianco e voi non potete fare assolutamente nulla per cambiarle. Accettare di non essere onnipotenti è un grande passo.

Oroscopo 24 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più accondiscendenti. Spesso prendete troppo sul serio anche le cose più futili, non fatelo e date il giusto peso alle cose che vi capitano.

Scorpione. L’oroscopo del 24 aprile vi invita a tenere gli occhi ben aperti sul vostro futuro. Questo non è il tempo di soffermarsi alle apparenze. Andate avanti per la vostra strada e non indugiate.

Sagittario. Siete persone estremamente lunatiche, ma anche molto determinate. Quando vi ponete un obiettivo andate avanti come un treno. Cercate di non essere troppo distratti in ambito sentimentale.

Capricorno. I nati sotto questo segno sono un po’ bloccati. Se avete ricevuto delle notizie inaspettate, cercate di fermarvi un attimo e di riflettere su quale sia la strategia migliore per ovviare al problema. C’è sempre una soluzione.

Acquario. Giornata molto interessante per coloro i quali hanno intenzione di trascorrere più tempo in compagnia di persone che vi fanno stare bene. Circondatevi solo di gente positiva e ne trarrete vantaggio.

Pesci. Avete delle ottime risorse per quanto riguarda la sfera professionale, dovete essere solo bravi ad utilizzarle e a farvi valere. Non perdete tempo in situazioni e con persone per cui non ne vale la pena.