Un posto al sole anticipazioni lunedì 24 aprile: Alberto questa volta è davvero scatenato!

Lunedì 24 aprile 2023 una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Clara ha scoperto cosa è stato capace di farle Alberto e per questo motivo adesso deve mettere un punto alla sua storia.

Roberto, intanto, è molto in ansia per il piccolo Tommaso che purtroppo ancora una volta sta di nuovo male. Mariella, infine, sospetta che Guido abbia combinato qualcosa alle sue spalle. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Un posto al sole anticipazioni, Clara scopre Alberto: è la fine per la sua storia

Secondo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 24 aprile 2023 scopriamo che la scoperta del tradimento di Alberto, ha spinto Clara ad allontanarsi. La giovane è sconvolta mai avrebbe immaginato che il Palladini potesse prendersi gioco di lei così tanto ancora una volta.

La ragazza può contare sull’aiuto di Giulia mentre il Palladini, solo e furioso, decide di prendersela con chi crede sia il responsabile della fine della sua relazione ovvero Micaela. Nello stesso tempo ricordiamo che Alberto ha perso anche la sua amante e questo lo rende ancora di più una furia.

Un posto al sole: Roberto in ansia per il piccolo Tommaso

Nel corso della puntata in onda lunedì tanta preoccupazione anche per Roberto. iL Ferri scopre che il piccolo Tommaso sta ancora male e che questa volta si tratta di qualcosa di serio.Il marito di Marina decide di aiutare ancora una volta Lara, scatenando in sua moglie una forte gelosia.

Infatti, la sua compagna non riesce più a digerire questa situazione. Mariella sospetta che Guido abbia combinato qualcosa alle sue spalle. Gli strani atteggiamenti del marito la portano a voler indagare e a mettere le mani sul suo cellulare.