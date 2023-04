Beautiful, storia lesbo tra Brooke e Taylor? Spuntano clamorose anticipazioni dall’America

Storia lesbo tra Brooke Logan e Taylor Hayes? Le anticipazioni americane di Beautiful svelano un risvolto inconsueto quanto probabile tra le due donne, che fino ad oggi hanno sempre lottato per il loro Ridge. Ma da dove spunta questo amore?

Beautiful anticipazioni: Brooke e Taylor si innamoreranno?

L’indiscrezione sulla possibile storia d’amore a tinte lesbo tra Brooke Logan e Taylor Hayes arriva dall’America e risale allo scorso febbraio. Tutto è nato dopo un post Instagram condiviso dall’account ufficiale di Beautiful con protagonista San Valentino, la festa dell’amore per eccellenza.

E proprio in questa clip spunta uno strano bacio tra due donne. Alcuni protagonisti giocano e abbracciano i propri figli. Altri il proprio partner mentre Brooke e Taylor si scambiano un un abbraccio. Così, su blog che si occupano assiduamente della soap, è cominciato a serpeggiare il dubbio che gli sceneggiatori stessero pensando a una storia d’amore tra le due acerrime nemiche, che per migliaia di puntate si sono contese l’amore del Forrester.

Anticipazioni americane: le due nemiche davvero avranno una storia lesbo?

Ma a scatenare la fantasia dei fan amanti di Beautiful non solo quelle immagini nel video. Infatti, in alcune puntate trasmesse già in America tra Brooke e Taylor c’è stato un forte avvicinamento che sa poco di amicizia. Ma non solo in un episodio trasmesso il 24 febbraio c’è stato davvero il colpo di scena.

La trama racconta di un appuntamento galante di Brooke con Hollis, un uomo molto più giovane. Logan, tuttavia, dopo averlo baciato non se la sente di andare oltre. Tornata a casa, riceve la visita di Taylor e si confida con lei, spiegandole di non sentirsi ancora pronta a frequentare qualcuno.

A questo punto poi la Logan torna a casa e dopo poco arriva Taylor. Le due si abbracciano e Brooke la bacia sulla spalla. Stando alle alle anticipazioni però tra di loro non si tratta di nessuna storia le due proveranno solamente a mettere da parte il proprio amore per Ridge cercando di avere un rapporto di amicizia.