Amici, anticipazioni stasera 22 aprile: spoilerato il nome dell’eliminato, fan delusissimi

Anche stasera va in ona una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi . Il talent si appresta ad arrivare alla sua fase finale e di conseguenza ad ogni registrazione c’è sempre un eliminato.

Secondo le anticipazioni emerse nelle scorse ore, al ballottaggio per l’eliminazione sarebbero finiti il cantante Cricca e il ballerino Ramon Agnelli e tra i due grazie all’esperto di gossip Amedeo Venza, possiamo dire chi ha lasciato la scuola.

Amici serale anticipazioni: chi ha lasciato la scuola tra Ramon e Cricca

Ancora una volta uno spoiler che di certo sta facendo il giro del web e molto probabilmente sta facendo storcere il naso a molti. Anche nelle scorse settimane è accaduto la stessa cosa facendo i nomi degli eliminati prima che andasse in onda la puntata serla del sabato. Chi è uscito quindi tra Ramon e Cricca giovedì? Chi abbandonerà la casetta questa sera? Stando alle news a lasciare la scuola di Amici è stato proprio il ballerino.

Dunque a perdere pezzi sarebbe stato il team Cele-Zerby. Per quel che riguarda le altre anticipazioni della puntata, gli ospiti che sono stati ricevuti in studio sono il comico Enrico Brignano e una vecchia conoscenza del programma, vale a dire la cantante Gaia Gozzi, che ha colto l’occasione per presentare il suo nuovo singolo intitolato “Estasi”.

Cosa vedremo questa sera ad Amici

Sempre per quanto riguarda le sfide, la prova TIM è stata vinta da Angelina Mango. Da segnalare inoltre l’assenza in puntata di Benedetta Vari, la giovane danzatrice che balla assieme a Mattia Zenzola, La ballerina ha dovuto assentarsi a causa di un’influenza. Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che molto particolari osno state anche le esibizioni degli insegnati. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno danzato sulle note di un medley anni ’70, con la ballerina che ha cominciato la coreografia appesa ad una palla da disco.

Arisa ha intonato invece “I wanna dance with somebody” di Whitney Houston, mentre Todaro danzava con il corpo di ballo dei professionisti della scuola. Zerbi e Celentano hanno invece sfoderati un medley della indimenticata Carrà.