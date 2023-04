Un posto al sole anticipazioni: fuori un terribile segreto, Mariella scioccata

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, i telespettatori si troveranno dinnanzi a dei colpi di scena inaspettati. Le vicende dei protagonisti appassionano da molti anni il pubblico di Rai Tre che, dopo circa un trentennio non riesce più a farne a meno. Ma cosa ci attende nei prossimi episodi? A tenere banco oltre alle vicende di Marina e Roberto anche quelle di Guido e Mariella.

Nelle ultime puntata di Un Posto al sole come in molti hanno notato ad interessare di più i telespettatori è “lo strano” atteggiamento tenuto da Guido. A quanto pare però tra poche puntate si scoprirà il reale motivo di questo modo di fare. A fare l’amara scoperta sarà Mariella che, si ritroverà a dover accettare una realtà scomoda. Di certo sarà un duro colpo per lei e, da quel momento cambieranno molte cose.

Un posto al sole anticipazioni: Mariella fa una scoperta choc sul marito

Nel dettaglio Mariella da tempo nota qualcosa di strano in suo marito e decide di indagare. La bella vigilessa non riesce a comprendere perché lui abbia un atteggiamento così ambiguo e vuole togliersi ogni dubbio. Così, con la complicità di Bice arriva a prendere il suo telefono facendo una scoperta sospetta.

Mariella si trova dinnanzi ad alcuni scatti di Guido e Michele in compagnia di due signore tedesche in vacanza a Napoli. La donna non resterà in silenzio e chiederà al proprio consorte una spiegazione. Cosa succederà?

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Roberto in crisi

Purtroppo, al momento non sappiamo se Guido riuscirà a farsi perdonare o meno dalla moglie e soprattutto come si giustificherà davanti a lei. Quel che è certo è che n’altra coppia nella sopa di Un posto al sole da tempo non trova pace.

Stiamo parlando di Marina e Roberto. Infatti le cose tra i due andranno sempre peggio, soprattutto quando le condizioni di salute di Tommaso si aggraveranno. Ferri si dedicherà completamente al presunto figlio, avvicinandosi a Lara, Marina diventerà sempre più gelosa, ed il loro rapporto subirà una forte scossa. Ma, nei prossimi episodi una verità sconvolgente cambierà una volta per tutte questa situazione.