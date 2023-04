Uomini e donne anticipazioni, registrazione 22 Aprile: due cavalieri alle mani, scatta la rissa. Maria costretta ad intervenire

Sabato 22 aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come di consueto, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato attraverso delle Storie su Instagram ciò che è accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi e a quanto pare questa volta i colpi di scena sono davvero clamorosi.

Si è partiti subito con due cavalieri che sono arrivati alle mani. Maria è stata costretta ad intervenire e sicuramente questa scena verrà censurata. Ma vediamo i dettagli

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo ed Armando alle mani

Possiamo definirlo un vero e proprio scontro di fuoco tra Amando e Aurora. Tutto è partito da Aurora che ha mandato un audio a Lucrezia, l’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis, alla quale Incarnato ha corteggiato due anni fa. La dama voleva sapere se lei e Armando si fossero frequentati dopo il programma e, nel caso fosse successo, le aveva anche chiesto di venire in studio per dare la propria testimonianza.

Lucrezia, però, ha riferito tutto ad Armando, che si è molto arrabbiato. Addirittura, Aurora avrebbe scritto anche ad altre ex dame. Lucrezia è stata anche contattata telefonicamente, dopo la verifica da parte di Gianni degli audio scambiati tra lei e Aurora.

A quanto pare, c’è stato un malinteso, perché si pensava che Aurora volesse far testimoniare il falso all’ex corteggiatrice, mentre la realtà è che le aveva posto solo una domanda. Durante questo dibattito tra i due si è aggiunto anche Riccardo e qui i due cavalieri stando alle anticipazioni pare siano arrivati alle mani. O meglio ci è mancato pochissimo che si sfiorassero infatti il peggio è stato evitato perchè terze persone sono intervenute.

Registrazione 22 aprile, trono classico: Nicole bacia Andrea appassionatamente

Nicole invece ha provocato una forte reazione in un corteggiatore. La tronista è uscita c con Andrea, in cui si sono baciati appassionatamente. Tina ha commentato dicendo che ha visto molto Andrea spronare lei per baciarsi.

Mentre veniva trasmessa la scena, Maria era fuori e, una volta rientrata, ha fatto notare che Carlo aveva lasciato lo studio. Nicole allora è uscita per andarlo a riprendere e i due si sono chiariti. Una volta rientrato, il corteggiatore è stato attaccato da Gianni. Secondo lui oltre ad essere poco vero è anche un vero sottone come lo ha definito Roberta