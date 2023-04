Uomini e Donne spoiler 26 aprile: lite furiosa tra Tina e Elio, scoppia una rissa

Il ritorno di Uomini e Donne, dopo l’assenza di ben tre puntate, previsto per il 26 aprile sarà davvero esilarante. In tale occasione, infatti, assisteremo ad un paio di eventi davvero degni di nota. In primo luogo di parlerà di Gemma Galgani.

Successivamente, poi, l’attenzione si sposterà su Armando e Aurora e ci sarà un momento molto concitato. La dama, infatti, ha compiuto un gesto che non piacerà affatto al cavaliere- Ad un certo punto ci sarà quasi una rissa.

Tina contro Elio a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 26 aprile di Uomini e Donne vedremo che si inizierà dal trono classico e, in particolar modo, da Gemma Galgani. La donna sta uscendo con un nuovo cavaliere, ma le cose saranno piuttosto ibride. Seduti a centro studio, infatti, i due protagonisti racconteranno di essersi trovati bene in esterna ma di non sapere se ci sia abbastanza motivazione per andare avanti e proseguire.

In seguito, poi, ci sarà un confronto tra Gemma e Elio. La donna gli chiederà per quale ragione continua a cercarla malgrado non ha intenzione di instaurare una relazione con lei. A Uomini e Donne si viene per trovare l’amore e non l0amicizia, pertanto, la donna non capirà il senso del suo agire. Lui darà le sue motivazioni, ma Tina Cipollari non comprenderà il suo modo di fare, sta di fatto che lo attaccherà pesantemente. Dovrà intervenire Maria De Filippi per sedare gli animi.

Spoiler 26 aprile: scoppia una rissa

A seguire, poi, ci sarà un blocco dedicato ad Armando e Aurora. Nel corso della puntata del 26 aprile di Uomini e Donne vedremo che i due litigheranno pesantemente. Incarnato scoprirà che la Tropea si è messa in contatto con Lucrezia, una sua ex, per scoprire da lei dei retroscena su Armando. La donna in questione, però, ha prontamente informato Incarnato dell’accaduto.

La cosa, dunque, farà perdere le staffe al napoletano. Ad un certo punto, però, nella discussione interverrà anche Riccardo Guarnieri. Il cavaliere discuterà in maniera così animata con Armando, al punto da arrivare alle mani. Questa scena, quasi certamente, verrà tagliata in fase di montaggio. Chi era presente alla registrazione, la quale si è tenuta il 22 aprile, ha dichiarato che sono dovute intervenire altre persone per separare i due cavalieri. Al termine dell’alterco, però, Armando si scuserà con Riccardo e i due si stringeranno la mano.