Un posto al sole anticipazioni lunedì 24 aprile: Mariella ha uno strano presentimento, Tommasino sta malissimo

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Mariella non si fida di Guido e ha deciso di indagare, perchè è convinta che le sta nascondendo qualcosa. Intanto Giulia consolerà Clara e la spingerà a non tornare indietro nella sua decisione di lasciare Alberto e di allontanarlo dalla sua vita.

Il Palladini, furioso per quanto successo, farà una sfuriata tremenda contro chi riterrà il vero responsabile della fine della sua relazione con la Curcio. Roberto invece scoprirà che Tommaso sta davvero male e sarà pronto ad aiutare Lara.

Un posto al sole anticipazioni: Mariella controlla di nascosto Guido, Clara distrutta

Come abbiamo visto nel precedente episodio, Guido e Michele hanno passato una serata assurda e imbarazzante, a causa del marito di Bice. I due hanno deciso di non farne parola con nessuno ma questo segreto rischia di essere scoperto e di portare a conseguenze catastrofiche. Mariella ha però capito che suo marito, insieme al suo compagno hanno combinato qualcosa.

Gli strani atteggiamenti del compagno le hanno fatto nascere dei dubbi tanto che per cercare la verità deciderà di mettere le mani nel cellulare del marito. E proprio qui farà una scoperta terribile.

Clara intanto ha scoperto che Alberto l’ha tradita e ora che lo ha lasciato non può più tornare indietro. A consolarla ci penserà Giulia la sua amica. Il Palladini proverà in tutti i modi di farsi perdonare e finirà per prendersela con chi ritiene il vero responsabile della fine della sua storia. Lo vedremo, furioso e senza freni, fare una sfuriata al Caffè Vulcano.

Roberto troppo preoccupato per Tommaso

Le anticipazioni ci fanno sapere che Roberto si sta affezionando tantissimo al piccolo Tommaso. Per questo motivo il fatto che il bambino stia sempre male lo sta rendendo davvero preoccupato e nello stesso tempo questo lo porta a trascorrere più tempo con Lata. Marina, è stata, invece e sembra aver capito che il piccolo sia solo una scusa per la Martinelli, capace di tutto per allontanare il Ferri da lei.