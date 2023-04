Un posto al sole anticipazioni, martedì 24 aprile 2023: Silvia cambia idea sui suoi soci

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che quella del 25 sarà davvero una puntata molto interessante. Nel dettaglio Alberto avrà un duro confronto contro Diego e Nunzio mentre Clara continuerà a piangere per quello che ha scoperto.

Intanto, Franco è sempre più in crisi per via del suo lavoro e infine tra Roberto e Marina sembra ormai davvero tutto rovinato da Lara. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Un posto al sole anticipazioni: Silvia cambia idea sui suoi soci, Franco disperato

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 24 aprile ci fanno sapere che Alberto avrà un duro confronto con Diego e Nunzio. L’avvocato è una furia dopo quello che è successo con Clara e ora ha bisogno di sfogare la sua abbia. Ad assistere alla scena al Vulcano ci sarà Silvia che guardando con attenzione la reazione dei ragazzi cambierà opinione su di loro.

Intanto, Franco è in crisi con il suo lavoro. Purtroppo per lui sono in arrivo brutte notizie. Tutto questo finisce per metterlo in difficoltà anche con Angela, con cui sembra essere iniziata una crisi profonda. Il Boschi si ritrova pure testimone, suo malgrado, di un duro confronto tra Damiano ed Eduardo.

Clara distrutta per la fine della sua storia con Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Giulia proverà a tranquillizzare Clara, distrutta per quello che è accaduto con Alberto. La donna ci è cascata di nuovo e mai avrebbe immaginato che il Palladini la trattasse così ancora una volta..

Infine, Roberto si sta affezionando sempre di più al piccolo Tommaso e Marina rischia di rimanere sola. Lara sta riuscendo perfettamente nel suo piano, anche se gli spoiler ci anticipano già un clamoroso colpo di scena.