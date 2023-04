Cambio programmazione Isola dei Famosi, non va in onda e cambia giorno: ecco quando e perché

L’Isola dei Famosi si accinge a vivere un cambio di programmazione. Il reality show condotto da Ilary Blasi, solitamente, va in onda il lunedì sera. Contrariamente al GF Vip, infatti, quest’anno si è deciso di mantenere un solo appuntamento a settimana con il programma.

Molto presto, però, ci sarà una variazione e la trasmissione non andrà in onda. Il tutto avverrà nella serata di lunedì 1° maggio. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà nella prossima settimana.

Quando ci sarà il cambio di programmazione per l’Isola dei Famosi e tutti i dettagli

La prossima settimana ci sarà un cambio di programmazione all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi non andrà in onda regolarmente lunedì 1° maggio. La messa in onda in questione è stata sospesa e al suo posto, probabilmente, verrà trasmesso un film per intrattenere il pubblico di Canale 5 in questo giorno festivo. In occasione della festa dei lavoratori, dunque, Ilary si fermerà e questa è una decisione che è stata presa irrevocabilmente dai piani alti di Mediaset.

Onde evitare lo slittamento del programma di una settimana, però, si è deciso comunque di recuperare la puntata in questione che è stata sospesa. La messa in onda di lunedì sera, che non ci sarà, verrà trasmessa eccezionalmente di martedì, ovvero, martedì 2 maggio. A partire dalla settimana successiva, ovvero, da lunedì 8 maggio, tutto tornerà alla normalità e il programma verrà designato al lunedì sera. Questo fino alla fine della trasmissione, fissata per il 19 giugno.

Perché il reality show non va in onda

Contrariamente a come è solito capitare al GF Vip, sembra da escludersi l’ipotesi di protrarre l’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi. La trasmissione non dovrebbe subire altre variazioni e cambio programmazione, per un duplice motivo. Il primo risiede essenzialmente nel fatto che l’Isola è un reality molto più complesso rispetto al GF, pertanto, i naufraghi non possono trascorrere troppo tempo senza mangiare, bere e vivere adeguatamente.

In secondo luogo, poi, l’edizione di quest’anno dell’Isola pare stia deludendo in termini di ascolti. La prima puntata non ha brillato rispetto alla media delle precedenti edizioni. Anche per tale ragione, probabilmente, si è deciso di non andare in onda lunedì 1° maggio, che comunque è un giorno festivo e i telespettatori potrebbero essere impegnati in altre attività. Non resta che attendere, dunque, per vedere se il reality si risolleverà e se verranno presi altri provvedimenti.