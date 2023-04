Isola dei Famosi 2023, concorrente escluso rompe il silenzio: ecco cosa è successo

L’Isola dei Famosi 2023 è cominciata da una settimana e, come già emerso qualche giorno fa, qualche concorrente è stato escluso in maniera repentina ed inaspettata. Tra di essi c’è anche il noto avvocato di Ilona Staller, in arte Cicciolina.

In una recente intervista Luca Di Carlo ha parlato della scelta dell’azienda Mediaset di bloccare la sua partecipazione al programma. In tale occasione, il protagonista ha fatto delle interessanti confessioni. Ecco cosa ha detto.

Le parole del concorrente escluso dall’Isola dei Famosi

Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller, è un concorrente escluso di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Il suo nome era dato quasi per certo come naufrago pronto a sbarcare in Honduras. In effetti, lui stesso, nel corso di una recente intervista, ha confermato la cosa. Ad ogni modo, il protagonista ha ammesso che sono sorti dei problemi in corso d’opera, pertanto, la sua partecipazione è saltata all’ultimo momento.

Molto probabilmente c’entra proprio il fatto che Mediaset abbia deciso di adoperare una linea molto diversa quest’anno in materia di contenuti da mandare in onda. L’avvocato, infatti, è sempre stato un uomo sopra le righe, pertanto, sicuramente la sua partecipazione al reality show avrebbe portato tantissimo trash. Ad ogni modo, a distanza di una settimana dall’inizio del reality show, il protagonista ha fatto delle confessioni.

Le confessioni di Luca Di Carlo

Dopo essere stato escluso come concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, Luca Di Carlo ha ammesso che, quasi sicuramente, riproverà anche l’anno prossimo a sbarcare in Honduras. Il protagonista ha svelato che, in realtà, è proprio l’Isola che ha bisogno di lui, pertanto, l’anno prossimo ci riproverà. L’avvocato, poi, ci ha tenuto a specificare quali sarebbero stati i contenuti che avrebbe portato in Honduras nel caso in cui fosse stato preso.

A tal riguardo, ha detto che, sicuramente, avrebbe portato tanta pace e tanto amore ma, come è nel suo stile, non sarebbe mancato un pizzico di trasgressione. Forse è proprio quest’ultimo aspetto che ha bloccato i piani alti dell’azienda ed ha sospeso la sua candidatura. Inoltre, Luca ha svelato che, nel caso in cui riuscirà a partecipare al programma, farà sicuramente qualcosa di stravagante, come ad esempio indossare degli sci o dei pattini a rotelle, insomma, tutti oggetti che sicuramente non sono indicati per una permanenza su una calda isola deserta.