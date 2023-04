Uomini e donne, ex tronista lascia una stoccata a Federico e Carola: parole pesantissime

Un recente ex tronista di Uomini e donne a quanto pare ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lo ha fatto davvero senza nessun timore. Stiamo parlando di Federico Daianese che come è noto a tutti ha lasciato il programma senza scegliere nessuna ragazza.

Il giovane parlando di chi sente oggi fuori dagli studi e con chi è rimasto amico non ha perso occasione per lanciare frecciatine a Federico e Carola.

L’ex tronista di UeD ha raccontato di sentire spesso Federica Aversano, quasi tutti i giorni. Con Lavinia Mauro si sarebbe scambiato qualche messaggio “ma poi non si è fatta più sentire”. Stesso discorso Dainese lo fa su Federico Nicotera.

Entrambi i due ex tronisti, che fuori vanno d’amore e d’accordo, sarebbero spariti nel nulla di recente. “È sparita, ma magari non l’ha fatto apposta. Con Federico ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente”. Tale decisione Daianese l’ha associata a Carola. Secondo lui come ha letto su molti blog, la Carpinelli è convinta che non gli piaccia, cosa che non è assolutamente vera.

Federico a tal proposito ha dichiarato cosa pensa realmente di Carola e qui le parole lasciando molto a pensare.

“Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. A Federico ho sempre detto fai la scelta che pensi sia più giusta per te. Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l’uscita da Uomini e donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più”. Insomma, questo è il pensiero del ragazzo