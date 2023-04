Isola dei famosi, voce bomba su Cristina Scuccia: “lo farà in diretta!”

Continua a circolare in rete l’indiscrezione che vede protagonista Cristina Scuccia. Come riportano numerosi siti l’ex suora sarebbe omosessuale e avrebbe una fidanzata a Madrid. Ma non è tutto la concorrente inoltre a breve potrebbe prestarsi a fare coming out in una diretta del reality show, sorprendendo i fan.

La notizia non è ufficiale e arriva solamente a seguito di alcune teorie da parte dei fan del programma, ma anche da altre indiscrezioni più autorevoli ma non verificate. Quello che è certo è che la donna sta vivendo un’esperienza altalenante in Honduras, soprattutto per via delle sue fobie che l’hanno costretta a passare le prime notti quasi insonne a causa di insetti e del buio.

Atteso coming out a l’Isola dei famosi: atteggiamenti dolci verso due naufraghe

E mentre procede la sua esperienza in Honduras sono in tanti a chiedersi se realmente Cristina Scuccia sia fidanzata. Nel frattempo la fantasia e le voci volano. Fin dall’inizio della sua partenza si è letto in rete che la giovane fosse fidanzata con un ragazzo a Madrid e che abbia preferito non dire nulla per proteggere la sua relazione.

Ma non è tutto secondo molti fan, la concorrente potrebbe essere addirittura omosessuale visto il suo atteggiamento che sta avendo anche nei confronti di una naufraga.

In particolare la donna sembra molto vicina a Claudia Motta, che si è sentita tradita da Helena Prestes alla prima nomination, con atteggiamenti palesi. I telespettatori, infatti, hanno notato un certo di tipo di comportamento dolce e sguardi ambigui lanciati alla compagna. Ma la voce più autorevole e forte sulle preferenze amorose dell’ex suora verrebbero da MowMag. Secondo il magazine non ci sono dubbi che il coming out presto potrebbe arrivare direttamente sull’isola.

I rumors su Cristina Scuccia: è fidanzata da tempo

Come se già non fosse abbastanza, i rumors non sono finiti qui. Infatti, in rete si è letto ancora che ha una fidanzata a Madrid. L’ex orsolina Scuccia si è trasferita nella capitale spagnola, dove avrebbe iniziato a lavorare come cameriera donandosi alla sua nuova vita laica, laicissima. “C’è aria di coming out“….